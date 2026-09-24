"A gondolataimat lehallgatják" – védekezett a két rendőrt megsebesítő László: 10 éve történt a Teréz körúti robbantás

Pontosan 10 évvel ezelőtt olyan súlyos merénylet rázta meg az országot, melyre sokan nem is gondoltak, hogy megtörténhet. 2016. szeptember 24-én este 22 óra 36 perc 18 másodperckor Budapesten, a Teréz körút 4. szám alatt, egy felújításra előkészített, üres üzlethelyiség bejáratánál felrobbant egy táskába rejtett szögbomba. A Teréz körúti robbantásban egy taxisofőr könnyebben sérült meg, a célpont azonban egyértelműen a két épp arra szolgálatot teljesítő rendőr volt. A 26 éves Vantara László rendőr törzsőrmester súlyos, a 23 éves Andirkó Szabina rendőr törzsőrmester pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az elkövető után azonnal hajtóvadászat indult: videófelvételeket tett közzé a rendőrség, és mind a sajtó, mind a hatóságok igyekeztek rekonstruálni az útvonalát. A (közzétett leírás szerint) "170 centiméter magas, 20-25 év körüli, az elkövetéskor világos horgászkalapot, sötét vászondzsekit, kék farmernadrágot és fehér sportcipőt viselő férfi" nyomára végül szűk egy hónappal később bukkantak rá. A TEK 2016. október 19-én Keszthelyen fogta el.

A Teréz körúti robbantás elkövetője a menekülés alatt többször átöltözött. Pontosan megtervezte a merényletet

Fotó: Medaiworks

Újra kellett tanulnia beszélnie a robbantásban megsérült rendőrnőnek

Andirkó Szabina törzsőrmester Békéscsabáról költözött Budapestre. A civilek is jól ismerhették, ugyanis ő volt a rendőrség toborzókampányának az arca, képe plakátokon is szerepelt. Noha életveszélyesen megsérült, ő és társa is felépült, 2017. június 1-én pedig mindketten újra szolgálatba állhattak.

"Lacinak mindkét dobhártyája átszakadt. Nekem az egyik, illetve a jobb fülem sérült. A fülemben lévő hallócsontocskákból három eltört, azóta keveset hallok a jobb fülemre. A kisagyamba repülő szög miatt újra kellett tanulom írni és beszélni. Ez nagyon nehéz volt. A jobb vádlim kettényílt, az izmot – sajnos – el kellett belőle távolítani, annyira elroncsolódott. A sarokcsontomból is ki kellett szedni egy darabkát" – árulta el a közelmúltban a rendőrnő.

A Teréz körúti robbantás helyszínén ma már semmi sem emlékeztet az egykori merényletre. Jelenleg könyvtár üzemel itt

Fotó: Mediaworks

Zavarodott vallomásokat tett a Teréz körúti robbantás elkövetője

A tettes P. László Gergely tárgyalása nem zajlott eseménymentesen: a férfi az elfogását követően hónapokig semmit sem volt hajlandó mondani a nyomozóknak, és tagadta, hogy ő lenne az elkövető, később azonban olyan részletes vallomást tett, hogy a bíró fél órán keresztül olvasta fel a bomba készítéséről szóló jegyzőkönyvet. Később pedig rendkívül zavarodott kijelentéseket tett a bíróság előtt.