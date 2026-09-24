"A gondolataimat lehallgatják" – védekezett a két rendőrt megsebesítő László: 10 éve történt a Teréz körúti robbantás

Pontosan 10 évvel ezelőtt olyan súlyos merénylet rázta meg az országot, melyre sokan nem is gondoltak, hogy megtörténhet. 2016. szeptember 24-én este 22 óra 36 perc 18 másodperckor Budapesten, a Teréz körút 4. szám alatt, egy felújításra előkészített, üres üzlethelyiség bejáratánál felrobbant egy táskába rejtett szögbomba. A Teréz körúti robbantásban egy taxisofőr könnyebben sérült meg, a célpont azonban egyértelműen a két épp arra szolgálatot teljesítő rendőr volt. A 26 éves Vantara László rendőr törzsőrmester súlyos, a 23 éves Andirkó Szabina rendőr törzsőrmester pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az elkövető után azonnal hajtóvadászat indult: videófelvételeket tett közzé a rendőrség, és mind a sajtó, mind a hatóságok igyekeztek rekonstruálni az útvonalát. A (közzétett leírás szerint) "170 centiméter magas, 20-25 év körüli, az elkövetéskor világos horgászkalapot, sötét vászondzsekit, kék farmernadrágot és fehér sportcipőt viselő férfi" nyomára végül szűk egy hónappal később bukkantak rá. A TEK 2016. október 19-én Keszthelyen fogta el.
Újra kellett tanulnia beszélnie a robbantásban megsérült rendőrnőnek
Andirkó Szabina törzsőrmester Békéscsabáról költözött Budapestre. A civilek is jól ismerhették, ugyanis ő volt a rendőrség toborzókampányának az arca, képe plakátokon is szerepelt. Noha életveszélyesen megsérült, ő és társa is felépült, 2017. június 1-én pedig mindketten újra szolgálatba állhattak.
"Lacinak mindkét dobhártyája átszakadt. Nekem az egyik, illetve a jobb fülem sérült. A fülemben lévő hallócsontocskákból három eltört, azóta keveset hallok a jobb fülemre. A kisagyamba repülő szög miatt újra kellett tanulom írni és beszélni. Ez nagyon nehéz volt. A jobb vádlim kettényílt, az izmot – sajnos – el kellett belőle távolítani, annyira elroncsolódott. A sarokcsontomból is ki kellett szedni egy darabkát" – árulta el a közelmúltban a rendőrnő.
Zavarodott vallomásokat tett a Teréz körúti robbantás elkövetője
A tettes P. László Gergely tárgyalása nem zajlott eseménymentesen: a férfi az elfogását követően hónapokig semmit sem volt hajlandó mondani a nyomozóknak, és tagadta, hogy ő lenne az elkövető, később azonban olyan részletes vallomást tett, hogy a bíró fél órán keresztül olvasta fel a bomba készítéséről szóló jegyzőkönyvet. Később pedig rendkívül zavarodott kijelentéseket tett a bíróság előtt.
P.-ben zavaros tévképzetek alakultak ki a szüleivel kapcsolatosan. A fiatal férfi azt hitte, az anyja és az apja nem is az igazi szülei, apja pedig folyamatosan figyelteti őt civilekkel és rendőrökkel egyaránt. Épp ezért célozta meg a merénylettel a rendőröket. Az volt a kényszerképzete, hogy az a feladatuk: őt figyeljék meg. Ráadásul a robbantó még a saját ügyvédjeiben sem bízott meg, mert azt hitte, ők is az apja emberei. A kihallgatása alatt egyszer kijelentette:
A gondolataimat lehallgatják, és ezzel befolyásolnak engem!
P. László Gergely a tárgyalásán is olyan zavarodottan viselkedett, hogy egy alkalommal még a lakcímét sem tudta megmondani a bírónak: meg volt róla győződve, hogy a bíró a saját lakcímét szeretné megtudni tőle.
A Fővárosi Ítélőtábla végül 2019. március 12-én több emberen elkövetett emberölés kísérlete, terrorcselekmény kísérlete és más bűncselekmények miatt halmazati büntetésül jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte P. László Gergelyt azzal, hogy 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. A férfi azonban a börtönben az egyik cellatársát félholtra verte, majd később egy őrre rátámadt, ezért szabadon bocsátásának időpontját kitolták.