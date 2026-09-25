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Biszfenol-A kioldódása miatt bambuszrügykonzerveket hívtak vissza Magyarországon – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vásárlókat arra kérik, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el.
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fogyasztóvédelmi hatóságellenőrzésvállalkozás

Hatósági ellenőrzés során biszfenol-A kioldódását mutatták ki Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervekben. Az érintett termékek egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozáshoz is eljutottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: BPA oldódhat ki a dobozból.

Termékvisszahívás: ez a termék akadt fent a hatósági ellenőrzésen

A visszahívás a Royal Orient márkájú bambuszrügy-szeleteket és bambuszrügycsíkokat érinti.

Az érintett termékek adatai:

- Márka: Royal Orient
- Kiszerelés: 567 gramm
- Vonalkód: 8719497398218
- Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.
- Bambuszrügycsíkok tételszámai: LM00021616, LM00022060
- Bambuszrügy-szeletek tételszáma: LM00021845

A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek megkezdték a kifogásolt termékek kivonását és visszahívását.

A BPA élelmiszerekbe kerülve károsíthatja a hormon- és az immunrendszert. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt az érintett konzervekből, ne fogyassza el azokat.

 

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