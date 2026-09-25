Hatósági ellenőrzés során biszfenol-A kioldódását mutatták ki Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervekben. Az érintett termékek egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozáshoz is eljutottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: BPA oldódhat ki a dobozból.

Termékvisszahívás: ez a termék akadt fent a hatósági ellenőrzésen

A visszahívás a Royal Orient márkájú bambuszrügy-szeleteket és bambuszrügycsíkokat érinti.

Az érintett termékek adatai:

- Márka: Royal Orient

- Kiszerelés: 567 gramm

- Vonalkód: 8719497398218

- Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.

- Bambuszrügycsíkok tételszámai: LM00021616, LM00022060

- Bambuszrügy-szeletek tételszáma: LM00021845

A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek megkezdték a kifogásolt termékek kivonását és visszahívását.

A BPA élelmiszerekbe kerülve károsíthatja a hormon- és az immunrendszert. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt az érintett konzervekből, ne fogyassza el azokat.