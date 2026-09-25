Hatósági ellenőrzés során biszfenol-A kioldódását mutatták ki Kínából származó bambuszrügyet tartalmazó konzervekben. Az érintett termékek egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozáshoz is eljutottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Termékvisszahívás: ez a termék akadt fent a hatósági ellenőrzésen
A visszahívás a Royal Orient márkájú bambuszrügy-szeleteket és bambuszrügycsíkokat érinti.
Az érintett termékek adatai:
- Márka: Royal Orient
- Kiszerelés: 567 gramm
- Vonalkód: 8719497398218
- Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.
- Bambuszrügycsíkok tételszámai: LM00021616, LM00022060
- Bambuszrügy-szeletek tételszáma: LM00021845
A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek megkezdték a kifogásolt termékek kivonását és visszahívását.
A BPA élelmiszerekbe kerülve károsíthatja a hormon- és az immunrendszert. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt az érintett konzervekből, ne fogyassza el azokat.