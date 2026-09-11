Ha ezt vette gyermekének, semmiképp ne adja oda neki! Veszélyes anyagot találtak az élelmiszerben

A termékvisszahívás a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré két tételét érinti, miután a gyártó önellenőrzés keretében végzett vizsgálata aflatoxin jelenlétét mutatta ki a termékben.
A Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívásukat.
A hatóság közlése szerint az intézkedések végrehajtását, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – is nyomon követik.
Ezeket a tételeket érinti a termékvisszahívás
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré
- Kiszerelés: 100 gramm
- Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 – 15 L156 D
- Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 10.06.2027 – 15 L161 D
- Gyártó: CBS GmbH Co. KG
- Értékesítés helye: Lidl Magyarország Bt. üzletei
- Visszahívás oka: mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség
A visszahívás a termék más tételeire nem vonatkozik.
A hatóság azt javasolja, hogy aki a visszahívásban szereplő tételazonosítóval rendelkező gyümölcspüréből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el.
Egészségkárosító hatása lehet az aflatoxinnak
Az aflatoxin az Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin. Ilyen toxinok egyebek mellett gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulhatnak elő. A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget, valamint daganatos megbetegedést okozhat.