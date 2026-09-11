Ha ezt vette gyermekének, semmiképp ne adja oda neki! Veszélyes anyagot találtak az élelmiszerben

A termékvisszahívás a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré két tételét érinti, miután a gyártó önellenőrzés keretében végzett vizsgálata aflatoxin jelenlétét mutatta ki a termékben.

Termékvisszahívás indult a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré két tétele miatt (A kép illusztráció)

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívásukat.

A hatóság közlése szerint az intézkedések végrehajtását, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – is nyomon követik.

Ezeket a tételeket érinti a termékvisszahívás

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré

Kiszerelés: 100 gramm

Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 – 15 L156 D

Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 10.06.2027 – 15 L161 D

Gyártó: CBS GmbH Co. KG

Értékesítés helye: Lidl Magyarország Bt. üzletei

Visszahívás oka: mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség

A visszahívás a termék más tételeire nem vonatkozik.

A hatóság azt javasolja, hogy aki a visszahívásban szereplő tételazonosítóval rendelkező gyümölcspüréből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el.