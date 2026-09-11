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termékvisszahívás

Ha ezt vette gyermekének, semmiképp ne adja oda neki! Veszélyes anyagot találtak az élelmiszerben

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Élelmiszer-biztonsági probléma miatt vonták ki a forgalomból a Lupilu egyik bio gyümölcspüréjének két tételét. A termékvisszahívás oka, hogy a gyártó önellenőrzése során aflatoxin-szennyezettséget mutattak ki a termékben. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne fogyasszák el.
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termékvisszahívásegészségkárosító anyagokLidl

A termékvisszahívás a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré két tételét érinti, miután a gyártó önellenőrzés keretében végzett vizsgálata aflatoxin jelenlétét mutatta ki a termékben.

Lidl, Lupilu, gyümölcspüré, aflatoxin, mikotoxin, élelmiszer-biztonság, visszahívott termék, bio gyümölcspüré, Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Termékvisszahívás indult a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré két tétele miatt (A kép illusztráció) Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Termékvisszahívás indult a Lupilu mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré két tétele miatt  (A kép illusztráció)
Fotó:  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket. Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívásukat.

A hatóság közlése szerint az intézkedések végrehajtását, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – is nyomon követik.

Ezeket a tételeket érinti a termékvisszahívás

Az érintett termék adatai:

  • Termék neve: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré
  • Kiszerelés: 100 gramm
  • Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 – 15 L156 D
  • Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 10.06.2027 – 15 L161 D
  • Gyártó: CBS GmbH Co. KG
  • Értékesítés helye: Lidl Magyarország Bt. üzletei
  • Visszahívás oka: mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség

A visszahívás a termék más tételeire nem vonatkozik.

Egészségkárosító hatása lehet az aflatoxinnak

Az aflatoxin az Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin. Ilyen toxinok egyebek mellett gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulhatnak elő. A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget, valamint daganatos megbetegedést okozhat.

A hatóság azt javasolja, hogy aki a visszahívásban szereplő tételazonosítóval rendelkező gyümölcspüréből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el.

 

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