Tömegek állnak a Terror Házánál, rengetegen akarnak bejutni a múzeumba + galéria

Ismét látogatható a Terror Háza Múzeum: a tegnap délelőtti újranyitásról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is beszámolt közösségi oldalán. Az intézményt egy hete zárták be, amikor a tárcavezető bejelentette Schmidt Mária főigazgató megbízatásának megszüntetését. A miniszter szakértőket kért fel a kiállítás átvilágítására és átalakítására. Miután tiltakozást váltott ki a főigazgató eltávolítása és a tárlat bezárása, Tarr Zoltán közölte, hogy újra megnyitják a múzeumot, amely egy hétig ingyenesen látogatható.
Munkatársaink szerdán dél körül jártak a helyszínen, és jó néhány sorban állóval beszéltek. Az átlagos várakozási idő majdnem egy óra volt, de abban minden jelenlévő egyetértett, hogy erre a kiállításra érdemes rászánni az időt.
Ezrek sereglettek a Terror Háza múzeumhoz
Az egyik sorbanálló, Éva a televízióban hallotta, hogy a Terror Házát át fogják alakítani, ő pedig szerette volna még az eredeti formájában megtekinteni.
Az elképzelés nagyon bosszantott, persze lehet, hogy majd az újítás után is eljövök, hogy össze tudjam hasonlítani a két megközelítést és koncepciót
– mondta lapunknak.
István a saját bevallása szerint kifejezetten szeret sorban állni, persze nem lehetetlen, hogy csak viccből mondta.
– Megnézem, mi történt akkor az országban, 1956-ban, amikor csak kétéves voltam. Mi egyébként a családommal nem éreztük magunkat rosszul a Kádár-rendszerben, de olyan nagyon jól sem. Rockernek számítottam, ami tiltott volt akkoriban. Hozzáteszem, sosem voltam benne a politikában. Tanár voltam, ráadásul nem történelem, hanem fizika és matematika – idézte fel emlékeit.
József Debrecenből érkezett. A forradalom idején tízéves volt, ezért elevenen élnek benne a borzalom emlékei.
– Hárman voltunk fivérek, én voltam a középső. A szüleim azt mondták, menekülnünk kell. Annak idején Józsán laktunk. A családi házunk pincéjében bújtunk el, és féltünk. Hallottuk a fegyverek hangját, szinte ma is hallom, ha visszagondolok. Most azért jöttem ide, hogy megnézzem, kik csinálták az egészet – mondta lapunknak.
Mihály már többször megnézte a kiállítást, amit kifejezetten hitelesnek tart. Most az a félelme, hogy az átalakítás után már nem a valós képet láthatja majd a Terror Házában.
– Én a szocializmusban voltam katona. A múzeumban számomra a negyvenes éveket bemutató részleg a legérdekesebb – árulta el a férfi, akinek az édesapja a forradalom idején gépkocsivezetőként dolgozott.
Kenyeret és tejterméket szállított. A kocsijára aztán felfestettek egy vöröskeresztet, hogy a sebesülteket szállíthassa a Corvin közből a kórházba
– elevenítette fel az 1956-ban történteket.
Tüntetés a Terror Háza mellett
Vasárnap tüntetést tartottak a múzeumnál a Terror Háza bezárása és átalakítása miatt. Az egyik főszervező, Bayer Zsolt az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor szavait idézte a megnyitón elmondott beszédéből:
A múlt egyetlen egy darabját sem szabad végképp eltörölni. Mert ha eltöröljük, könnyen átélhetjük azokat a szenvedéseket, amelyeket az elődeink elszenvedtek, és könnyen elkövethetjük azokat a bűnöket, amelyet az előttünk járók elkövettek.
A publicista emlékeztetett: a Terror Házát már nem sokkal megnyílása után el akarták lehetetleníteni. Szerinte valójában azok akarják eltüntetni a Terror Házát, akik soha nem voltak ellenzékben. Eltüntetni, kilúgozni, politikailag korrektté tenni a brüsszeliták, a globalisták és az örök hazaárulók akarják, de a nemzeti oldal nem hagyja, és meg fogják védeni.
Schmidt Mária főigazgató abban jelölte meg a múzeum fő üzenetét, hogy a magyarok nem tudnak szabadság nélkül élni, ezért elképesztően nagy áldozatokat is képesek hozni. Azokat pedig, akik a megnyitás óta állandóan át akarják alakítani a kiállítást, úgy jellemezte, hogy a tettesekkel vállalnak közösséget az áldozatok és a hősök helyett.
Ha elpusztítják a múzeumot, a velük szemben álló szimbólummá válik, amivel nem bírnak majd
– jelentette ki Schmidt Mária a tüntetésen.
A Terror Háza körüli botrány azzal kezdődött, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Miután a döntés sokakat felháborított, a miniszter egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában, egy hétig ingyenesen látogatható.
A Fidesz október 23-án a Terror Házánál tartja majd ünnepi megemlékezését.