Tömegek állnak a Terror Házánál, rengetegen akarnak bejutni a múzeumba + galéria

Ismét látogatható a Terror Háza Múzeum: a tegnap délelőtti újranyitásról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is beszámolt közösségi oldalán. Az intézményt egy hete zárták be, amikor a tárcavezető bejelentette Schmidt Mária főigazgató megbízatásának megszüntetését. A miniszter szakértőket kért fel a kiállítás átvilágítására és átalakítására. Miután tiltakozást váltott ki a főigazgató eltávolítása és a tárlat bezárása, Tarr Zoltán közölte, hogy újra megnyitják a múzeumot, amely egy hétig ingyenesen látogatható.

Rengeteg érdeklődő vár bejutásra a Terror Háza múzeumnál (Fotó: Origo)

Munkatársaink szerdán dél körül jártak a helyszínen, és jó néhány sorban állóval beszéltek. Az átlagos várakozási idő majdnem egy óra volt, de abban minden jelenlévő egyetértett, hogy erre a kiállításra érdemes rászánni az időt.

Ezrek sereglettek a Terror Háza múzeumhoz

Az egyik sorbanálló, Éva a televízióban hallotta, hogy a Terror Házát át fogják alakítani, ő pedig szerette volna még az eredeti formájában megtekinteni.

Az elképzelés nagyon bosszantott, persze lehet, hogy majd az újítás után is eljövök, hogy össze tudjam hasonlítani a két megközelítést és koncepciót

– mondta lapunknak.

Mécsest gyújtottak a mártírok emlékére (Fotó: Origo)

István a saját bevallása szerint kifejezetten szeret sorban állni, persze nem lehetetlen, hogy csak viccből mondta.

– Megnézem, mi történt akkor az országban, 1956-ban, amikor csak kétéves voltam. Mi egyébként a családommal nem éreztük magunkat rosszul a Kádár-rendszerben, de olyan nagyon jól sem. Rockernek számítottam, ami tiltott volt akkoriban. Hozzáteszem, sosem voltam benne a politikában. Tanár voltam, ráadásul nem történelem, hanem fizika és matematika – idézte fel emlékeit.

Kígyózó sorok a múzeum előtt (Fotó: Origo)

József Debrecenből érkezett. A forradalom idején tízéves volt, ezért elevenen élnek benne a borzalom emlékei.

– Hárman voltunk fivérek, én voltam a középső. A szüleim azt mondták, menekülnünk kell. Annak idején Józsán laktunk. A családi házunk pincéjében bújtunk el, és féltünk. Hallottuk a fegyverek hangját, szinte ma is hallom, ha visszagondolok. Most azért jöttem ide, hogy megnézzem, kik csinálták az egészet – mondta lapunknak.