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terror

Tömegek állnak a Terror Házánál, rengetegen akarnak bejutni a múzeumba + galéria

22 perce
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Óriási sor kígyózik a kommunizmus és a nyilas rémuralom áldozatai előtt tisztelgő múzeum előtt. A Terror Háza kiállítását múlt héten bezárták, de tegnaptól ideiglenesen újra fogad látogatókat. Az ország minden pontjáról érkeztek érdeklődők, többen személyes 56-os emlékeiket is megosztották az Origóval.
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terrorTarr ZoltánSchmidt MáriafegyverTerror Háza Múzeummúzeumkiállítás1956

Ismét látogatható a Terror Háza Múzeum: a tegnap délelőtti újranyitásról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is beszámolt közösségi oldalán. Az intézményt egy hete zárták be, amikor a tárcavezető bejelentette Schmidt Mária főigazgató megbízatásának megszüntetését. A miniszter szakértőket kért fel a kiállítás átvilágítására és átalakítására. Miután tiltakozást váltott ki a főigazgató eltávolítása és a tárlat bezárása, Tarr Zoltán közölte, hogy újra megnyitják a múzeumot, amely egy hétig ingyenesen látogatható.

Terror Háza
Rengeteg érdeklődő vár bejutásra a Terror Háza múzeumnál (Fotó: Origo)

Munkatársaink szerdán dél körül jártak a helyszínen, és jó néhány sorban állóval beszéltek. Az átlagos várakozási idő majdnem egy óra volt, de abban minden jelenlévő egyetértett, hogy erre a kiállításra érdemes rászánni az időt.

Ezrek sereglettek a Terror Háza múzeumhoz

Az egyik sorbanálló, Éva a televízióban hallotta, hogy a Terror Házát át fogják alakítani, ő pedig szerette volna még az eredeti formájában megtekinteni.

Az elképzelés nagyon bosszantott, persze lehet, hogy majd az újítás után is eljövök, hogy össze tudjam hasonlítani a két megközelítést és koncepciót

– mondta lapunknak.

Mécsest gyújtottak a mártírok emlékére (Fotó: Origo)

István a saját bevallása szerint kifejezetten szeret sorban állni, persze nem lehetetlen, hogy csak viccből mondta.

– Megnézem, mi történt akkor az országban, 1956-ban, amikor csak kétéves voltam. Mi egyébként a családommal nem éreztük magunkat rosszul a Kádár-rendszerben, de olyan nagyon jól sem. Rockernek számítottam, ami tiltott volt akkoriban. Hozzáteszem, sosem voltam benne a politikában. Tanár voltam, ráadásul nem történelem, hanem fizika és matematika – idézte fel emlékeit.

Kígyózó sorok a múzeum előtt (Fotó: Origo)

József Debrecenből érkezett. A forradalom idején tízéves volt, ezért elevenen élnek benne a borzalom emlékei.

– Hárman voltunk fivérek, én voltam a középső. A szüleim azt mondták, menekülnünk kell. Annak idején Józsán laktunk. A családi házunk pincéjében bújtunk el, és féltünk. Hallottuk a fegyverek hangját, szinte ma is hallom, ha visszagondolok. Most azért jöttem ide, hogy megnézzem, kik csinálták az egészet – mondta lapunknak.

Mihály már többször megnézte a kiállítást, amit kifejezetten hitelesnek tart. Most az a félelme, hogy az átalakítás után már nem a valós képet láthatja majd a Terror Házában.

Terror Háza megszólaló, Mihály
Mihály apja segített a sebesülteken (Fotó: Origo)

– Én a szocializmusban voltam katona. A múzeumban számomra a negyvenes éveket bemutató részleg a legérdekesebb – árulta el a férfi, akinek az édesapja a forradalom idején gépkocsivezetőként dolgozott.

Kenyeret és tejterméket szállított. A kocsijára aztán felfestettek egy vöröskeresztet, hogy a sebesülteket szállíthassa a Corvin közből a kórházba

– elevenítette fel az 1956-ban történteket.

Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Terror Háza, tömeg, 2026.09.23
Galéria: Tömegek állnak sorban a Terror Házánál
Fotó: Gábor Zoltán
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Tömegek állnak sorban a Terror Házánál

 

Tüntetés a Terror Háza mellett

Vasárnap tüntetést tartottak a múzeumnál a Terror Háza bezárása és átalakítása miatt. Az egyik főszervező, Bayer Zsolt az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor szavait idézte a megnyitón elmondott beszédéből:

A múlt egyetlen egy darabját sem szabad végképp eltörölni. Mert ha eltöröljük, könnyen átélhetjük azokat a szenvedéseket, amelyeket az elődeink elszenvedtek, és könnyen elkövethetjük azokat a bűnöket, amelyet az előttünk járók elkövettek.

A publicista emlékeztetett: a Terror Házát már nem sokkal megnyílása után el akarták lehetetleníteni. Szerinte valójában azok akarják eltüntetni a Terror Házát, akik soha nem voltak ellenzékben. Eltüntetni, kilúgozni, politikailag korrektté tenni a brüsszeliták, a globalisták és az örök hazaárulók akarják, de a nemzeti oldal nem hagyja, és meg fogják védeni.

Schmidt Mária főigazgató abban jelölte meg a múzeum fő üzenetét, hogy a magyarok nem tudnak szabadság nélkül élni, ezért elképesztően nagy áldozatokat is képesek hozni. Azokat pedig, akik a megnyitás óta állandóan át akarják alakítani a kiállítást, úgy jellemezte, hogy a tettesekkel vállalnak közösséget az áldozatok és a hősök helyett.

Ha elpusztítják a múzeumot, a velük szemben álló szimbólummá válik, amivel nem bírnak majd

– jelentette ki Schmidt Mária a tüntetésen.

A Terror Háza körüli botrány azzal kezdődött, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Miután a döntés sokakat felháborított, a miniszter egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában, egy hétig ingyenesen látogatható.

A Fidesz október 23-án a Terror Házánál tartja majd ünnepi megemlékezését.

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