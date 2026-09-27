800 forinttal játszott: mind a 11 tippje bejött a Tippmixen, hatalmas összeget nyert

Egy mindössze 800 forintos össztéttel megjátszott Tippmix-kombináció hozott közel 6 millió forintos nyereményt egy játékosnak. A fogadó 11 eseményt választott ki, és valamennyi tippje bejött, köztük a Ferencváros idegenbeli győzelme a Celtic ellen – írja a Veol.

A játékos a Tippmix-szelvényen a Ferencváros Celtic elleni idegenbeli győzelmét is eltalálta.

Fotó: MW

11 tipp, mindegyik betalált

A játékos múlt csütörtökön állította össze a szelvényt, majd ugyanazt a 11 eseményből álló kombinációt négyszer, egyenként 200 forintos téttel játszotta meg. Az Oddspiramisnak köszönhetően az összesített szorzó 7341,85 lett.

Mivel mind a 11 választott kimenetel megvalósult, egy 200 forintos szelvény 1 468 371 forintot fizetett.

A négyszer megjátszott kombináció így összesen 5 873 484 forintos nyereményt hozott.

A Fradi 4,20-as szorzója is kellett a közel hatmilliós Tippmix-nyereményhez

A tippsorban több európai kupamérkőzés is szerepelt. A Ferencváros–Celtic találkozón a játékos a Fradi idegenbeli győzelmére tippelt, amelyre 4,20-as szorzót kínáltak. A magyar csapat végül 3–1-re nyert Glasgow-ban, így ez a választás is bejött.

Akadtak ennél merészebb tippek is. Az OFI–Hoffenheim mérkőzésen a görög együttes 7,50-es szorzójú győzelmére fogadott a játékos, az OFI pedig 2–0-ra nyert.

A Lilleström–Torreense találkozón a portugál vendégcsapat 5,00-s szorzójú sikerét választotta, és ez a tipp is nyertesnek bizonyult.

A tippmixpro.hu a többmilliós szelvény listáját is közzétette, a játékos az alábbi kimeneteleket választotta:

Celtic–FTC: FTC – 4,20

OFI–Hoffenheim: OFI – 7,50

Málaga–Villarreal: Villarreal – 2,00

Betis–Getafe: Betis – 1,74

Manchester City–Norwich: Manchester City – 1,13

Lilleström–Torreense: Torreense – 5,00

Plzen–Union Saint-Gilloise: Union Saint-Gilloise – 2,66

Levadia Tallinn–Tammeka Tartu: Levadia Tallinn – 1,17

Železničar Pančevo–Crvena zvezda: Crvena zvezda – 1,44

FC Masr (ZED)–El Qanah FC: FC Masr (ZED) – 2,04

Machida Zelvia–Svay Rieng: Machida Zelvia – 1,12

Másképp alakult a történet egy borsodi férfinál: nála volt a nyertes Tippmix-szelvény, mégsem jutott hozzá a 600 ezer forintos nyereményhez.