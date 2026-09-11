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tisza

Megint valami különlegeset rejtegetett a Tisza, most ez került elő

56 perce
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Újabb különleges csontmaradvány került elő a Tiszából. A lelet egy combcsont darabja lehet, amelynek pontos eredetét további szakértői vizsgálatok deríthetik ki.
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tiszavizsgálatmaradvány

Újabb figyelemre méltó csontmaradvány került elő a Tisza kisvízi medréből. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) munkatársai által megtalált lelet az első szakértői vélemények szerint egy combcsont darabja lehet.

tisza
Megint különleges maradványt rejtett a Tisza.
Fotó:   / Mediaworks 

A folyó alacsony vízállása időről időre olyan tárgyakat és maradványokat tesz láthatóvá, amelyek más körülmények között a víz vagy a meder hordaléka alatt maradnának.

A most előkerült csontdarab pontos eredetéről egyelőre nincs részletes információ. További szakértői vizsgálatok segíthetnek megállapítani, milyen állathoz tartozhatott, és milyen korú lehet. A lelet a vizsgálatokat követően akár múzeumi gyűjteménybe is kerülhet.

Megint különleges maradványt rejtett a Tisza

A KÖTIVIZIG munkatársai nemrég egy tiszai vízitúra során is különös maradványra bukkantak Szolnok és Kisköre között. A Damjanich János Múzeumban végzett első vizsgálatok alapján akkor arra jutottak a szakemberek, hogy feltehetően egy, a jégkorszak idején élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a folyó medréből.

A most megtalált csontdarab esetében további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosan kiderüljön, milyen állattól származhat és milyen idős lehet.

 

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