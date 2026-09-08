Itt a Tisza legújabb kincse: ősmedve koponyáját emelték ki a folyó medréből

Idén az aszály következtében már rengeteg dolog bukkant elő a folyók medréből; volt köztük hajóroncs, híd, de még mammutcsontok is. Azonban most egy egészen szokatlan és jó állapotban lévő leletet emeltek ki a vízügy munkatársai a Tisza medréből.

Ősi állat maradványait rejtette a Tisza medre. Fotó: Fodorné Mészáros Tünde / Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság - Kötivizig

Ősi állat maradványait rejtette a Tisza medre

Ősi állat koponyája a Tisza medréből - közölte Facebook-oldalán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG). A bejegyzés szerint a vízügy kollégái vízitúrázás közben, Szolnok és Kisköre között találtak rá a leletre, amiről először azt hitték, hogy egy horgony. Azonban, miután kiemelték, szembesültek vele, hogy egy nagytestű állat koponyájával van dolguk.

A vízügyesek a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték a maradványokat, ahol az első vizsgálatok szerint kiderült, hogy egy feltehetően a jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg. A pontos kormeghatározást jelenleg a múzeum szakemberei végzik.