Rá sem lehet ismerni a Tisza-tóra – megdöbbentő fotók készültek

A tartós csapadékhiány és az aszály következményei látványosan megmutatkoznak a Tisza-tó környezetében. A visszahúzódó víz miatt több helyen száraz mederrészek kerültek felszínre, gyökeresen megváltoztatva a tó megszokott képét. A kialakult helyzet a természetes élőhelyek mellett a térség turizmusára is hatással lehet.

Egyre nagyobb száraz területek láthatók a Tisza-tó medrében

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A Tisza-tó mellett máshol is aggasztó a helyzet

Nem csak a Tisza térségében okoz gondot a vízhiány. A Dunán is alacsony vízállásokat mérnek, miközben a Velencei-tónál ugyancsak aggasztóak az adatok: az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint szeptember 16-án Agárdnál mindössze 9 centiméteres vízállást rögzítettek, ami 44 centiméterrel maradt el az ottani legkisebb ismert vízállásként feltüntetett 53 centimétertől.