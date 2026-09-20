Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tisza-tó

Rá sem lehet ismerni a Tisza-tóra – megdöbbentő fotók készültek

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megdöbbentő látványt nyújt a Tisza-tó, amelynek egyre több pontján kerülnek felszínre száraz mederrészek. A tartós aszály és a vízhiány miatt a tó több területe egészen más képet mutat, mint amit az arra járók megszokhattak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-tóaszályalacsony vízállásvízhiány

A tartós csapadékhiány és az aszály következményei látványosan megmutatkoznak a Tisza-tó környezetében. A visszahúzódó víz miatt több helyen száraz mederrészek kerültek felszínre, gyökeresen megváltoztatva a tó megszokott képét. A kialakult helyzet a természetes élőhelyek mellett a térség turizmusára is hatással lehet. 

aszály, vízhiány, szárazság, alacsony vízállás, Velencei-tó, Duna, Közép-Tisza Egyre nagyobb száraz területek láthatók a Tisza-tó medrében Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks
Egyre nagyobb száraz területek láthatók a Tisza-tó medrében
Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

A Tisza-tó mellett máshol is aggasztó a helyzet

Nem csak a Tisza térségében okoz gondot a vízhiány. A Dunán is alacsony vízállásokat mérnek, miközben a Velencei-tónál ugyancsak aggasztóak az adatok: az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint szeptember 16-án Agárdnál mindössze 9 centiméteres vízállást rögzítettek, ami 44 centiméterrel maradt el az ottani legkisebb ismert vízállásként feltüntetett 53 centimétertől.

kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
kiszáradt tisza-tó
Galéria: Szinte teljesen kiszáradt a Tisza-tó
Fotó: ORIGÓ
1/12
Szinte teljesen kiszáradt a Tisza-tó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!