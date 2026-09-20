Rá sem lehet ismerni a Tisza-tóra – megdöbbentő fotók készültek

Megdöbbentő látványt nyújt a Tisza-tó, amelynek egyre több pontján kerülnek felszínre száraz mederrészek. A tartós aszály és a vízhiány miatt a tó több területe egészen más képet mutat, mint amit az arra járók megszokhattak.
A tartós csapadékhiány és az aszály következményei látványosan megmutatkoznak a Tisza-tó környezetében. A visszahúzódó víz miatt több helyen száraz mederrészek kerültek felszínre, gyökeresen megváltoztatva a tó megszokott képét. A kialakult helyzet a természetes élőhelyek mellett a térség turizmusára is hatással lehet.
A Tisza-tó mellett máshol is aggasztó a helyzet
Nem csak a Tisza térségében okoz gondot a vízhiány. A Dunán is alacsony vízállásokat mérnek, miközben a Velencei-tónál ugyancsak aggasztóak az adatok: az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint szeptember 16-án Agárdnál mindössze 9 centiméteres vízállást rögzítettek, ami 44 centiméterrel maradt el az ottani legkisebb ismert vízállásként feltüntetett 53 centimétertől.
Galéria: Szinte teljesen kiszáradt a Tisza-tó
Fotó: ORIGÓ
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Szinte teljesen kiszáradt a Tisza-tó
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