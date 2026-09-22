Halálos tiszaújvárosi robbanás: ez derült ki a MOL-tragédiáról

Lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A tiszaújvárosi robbanásban egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg.

A tiszaújvárosi robbanás ügyében a katasztrófavédelem is vizsgálta a tűzeset körülményeit

Fotó: Olvasói/Boon.hu



Tiszaújvárosi robbanás: súlyos hiányosságokra derült fény

A Borsod Online azt írja, több mint 1200 munkabaleset történt egy év alatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ezért a lap az ellenőrzések tapasztalatai kapcsán a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz fordult.

A minisztérium tájékoztatása szerint a 2026. május 22-én történt robbanás a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi Olefin–1 üzemében munkabalesetnek minősült. A munkavédelmi hatóság 38 millió forint munkavédelmi bírságot állapított meg, mert az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani.

Ez azért is fontos, mert az Olefin–1 üzemben a műanyagipari alapanyagok előállításához szükséges különböző szénhidrogének feldolgozását és szétválasztását végzik. A technológiai folyamat során gáz- és folyadékfázisú anyagok áramlanak különböző hőmérsékleti és nyomásviszonyok között, zárt technológiai rendszerekben és csővezetékeken keresztül.

Az üzemet karbantartási munkák miatt április 27-től leállították, majd újraindítását május 22-én kezdték meg. A pirolízis üzemrész beüzemelése során azonban a személyzet az egyik vezetéken jegesedést észlelt. A minisztérium tájékoztatása szerint ennek helyszíni ellenőrzésekor következett be a robbanás.

A bírság mellett a munkáltatót kötelezték az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására.