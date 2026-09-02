Galéria: egy régi Trabant miatt pezsdült fel az élet a zalai településen

Mindenki egy különleges, egyedi festésű Trabantról beszél a Zala vármegyei Lentiben. A retró autó népszerű szelfipont lett pillanatok alatt. Nem véletlenül, hisz ilyen járgány tényleg egyetlen egy darab van nem hogy az országban, de az egész világon.

Népszerű szelfipont lett az egyedi festésű Trabantból

Fotó: Korosa Titanilla / Zaol

"A kék Trabantot egy vásárlótól kaptam ajándékba, ezzel "megszabadítottam" a roncstól" – mesélte az előzményeket a Zaolnak a kocsi tulajdonosa, Németh Barnabás.

"Egy kicsit rendbe raktuk, először karácsonyi díszítést kapott az étteremnél, aztán gondoltam, hogy alkatrész lesz belőle a többi autómhoz, de végül nem bontottam el, itt maradt és új életre kelt. Édesanyám ötlete volt, hogy vigyük tovább a dolgot, megbíztuk Horváth Edit kézművest, hogy díszítse ki a Trabit."

"Szerettem volna ezzel a fotóponttal megállítani azokat az embereket, akik jönnek hozzánk az étterembe. Az idősebbeknek nosztalgikus hangulatot ad, amolyan utazunk a kofferokkal a Balatonra, a fiatalok pedig élvezik a pózolást. Nagyon sokan jöttek az elmúlt héten, valóban, mintha új életet leheltünk volna a Trabantba" – tette hozzá Németh Zoltánné Marika.

Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nyílik meg, megcsodálható az átalakított Trabant-szelfipont: