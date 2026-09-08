Érdemes lesz becsukni az ablakokat: elérte Budapestet az őszi trágyázás bűzhulláma

Bár a mezőgazdasági vállalatok igyekeznek csökkenteni a trágyázással járó szagokat, a kellemetlen bűzhullám idén is elérte Budapestet. A főváros több kerületében már ma is érezhető a szag, amely az előrejelzések szerint még néhány napig tartani fog.

Ismét elérte az őszi trágyázás bűzhulláma Budapestet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Jobb lesz becsukni az ablakokat: ezeken a helyeken lesz érezhető majd a trágyázás szaga

Ismét bűzhullámot hozhat a budai agglomerációba és Nyugat-Budapestre a Gyermely környéki őszi trágyázás. A repce és a búza vetése előtti mezőgazdasági munkálatok miatt a kellemetlen szaghatás a következő napokban tetőzhet a térségben.

A Gyermelyi és a Somodori Kft. szakemberei szeptember 7-8-án Máriahalomtól északra, míg szeptember 9-én, szerdán Tinnye határában szórják ki a szerves tápanyagot. Emiatt a kellemetlen szaghatás szeptember 7. és 9. között, illetve az azt követő egy-két napban tetőzhet a régióban, különösen kedden és szerdán.

A szagfelhő a Zsámbéki-medencén keresztül áramlik a főváros felé, így Gyermely, Máriahalom, Tinnye, Bajna, Zsámbék és Szomor mellett nyugati vagy északnyugati szél esetén Páty, Budakeszi, Budaörs, Solymár, valamint a 2. és a 12. kerület lakói is intenzíven érezhetik a hatását - írta a Budapest környéke, akik az alábbi bűztérképet is megosztották.

A szélirány alapján erre fog haladni a trágyázás bűzhulláma. Fotó: Budapest környéke

A bűzhullám éjszaka és a kora reggeli időszakban a legkellemetlenebb, amikor a szél elcsendesedésével hőmérsékleti inverzió alakul ki.

Ez a meteorológiai jelenség megakadályozza a levegő függőleges cseréjét, így a szag megül a medencékben, a völgyekben és az alacsonyabban fekvő budai részeken.

A Gyermelyi csoport a korábbi lakossági visszajelzések miatt több óvintézkedéssel igyekszik mérsékelni a bűzt. A szerves trágyát szalmával keverik, előzetesen komposztálják, szagsemlegesítő adalékanyaggal kezelik, és a kiszórást követően igyekeznek néhány órán belül mélyen a talajba forgatni. Mivel a beszántásig a párolgás intenzív marad, a környéken élőknek érdemes a szellőztetést a szelesebb, naposabb napközbeni órákra időzíteniük, a kora reggeli és késő esti ablaknyitás előtt pedig ellenőrizniük a külső szagokat.