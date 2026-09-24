Egy napra megnyitja kapuit Budapest egyetlen trolibuszgarázsa

Szeptember utolsó szombatján a Zách utcai trolibuszgarázsban (1101 Budapest, Zách utca 8.) zárja a BKV idei nyílt napjainak sorát.

Rengeteg programmal várják a látogatókat a trolibuszgarázsban

Fotó: BKV

Az 1962 óta működő, jelenleg 139 trolibusznak és 57 autóbusznak otthont adó garázs Budapest egyetlen trolibusz-telephelye.

Innen indulnak nap mint nap a főváros 13 nappali és 2 éjszakai trolibuszjáratának járművei, karbantartásukról pedig ugyancsak itt gondoskodnak.

Szeptember 26-án ezt a háttérben zajló munkát ismerhetik meg a látogatók.

Kipróbálhatják az áramszedő-kezelést és a kerékcserét is

A nyílt napon az érdeklődők kézzel felhelyezhetik és lehúzhatják egy trolibusz áramszedőjét, valamint egy kerékcsere során azt is megtapasztalhatják, milyen fizikai erő és szakértelem szükséges egy ilyen méretű jármű karbantartásához. A járműszerelők munkájába is bepillanthatnak, többek között a forrasztást is kipróbálhatják.

Előzetes regisztrációval tesztvezetésre is lehetőség lesz, a telephely legérdekesebb részeit pedig vezetett túrán lehet bejárni.

Mindkét programra korlátozott számban a helyszínen is lehet jelentkezni.

Matuka, Törető és a duplacsuklós Ikarus is látható lesz

A járműkiállításon több igazi közlekedési különlegességet is felvonultatnak. Megtekinthető lesz a többi között az IK 55, az IK 60 és az IK 60T, és a duplacsuklós IK 293.

Látható lesz a felsővezetékeket jégmentesítő Törető, valamint a háttérmunkát segítő telephelyi vontató, a Matuka is.

A szakmai bemutatókon a látogatók megismerhetik a trolibuszok áramellátásának alapjait, valamint az ágazat fejlesztéseit és terveit.

Közlekedésbiztonsági programokkal is készül a BKV, a gyerekeket pedig a játszóbusszá alakított duplacsuklós Van Hool AGG 300 és a mini IK60-as várja. A közlekedésrajongók BKV-s ajándéktárgyakat és közlekedési relikviákat is vásárolhatnak.

Fotó: BKV

Kabrióbuszos kör a Városliget felé

A 10:00 és 16:00 óra között díjmentesen látogatható programok mellett különleges élményutazás is szerepel idén a kínálatban.

Az IK 630-assal, vagyis a Kabrióbusszal a résztvevők a Városliget érintésével tehetnek meg egy körülbelül félórás utat.

Az élményutazásra előzetesen és a helyszínen is lehet regisztrálni, a részvételhez 2000 forintos jegy megváltása szükséges. A regisztrációs link péntektől lesz elérhető a BKV Facebook-oldalán. Az online regisztráció a helyfoglalást biztosítja, az utazásra jogosító jegyet a helyszínen kell megvásárolni.