Egy napra megnyitja kapuit Budapest egyetlen trolibuszgarázsa

Szeptember utolsó szombatján a Zách utcai trolibuszgarázsban (1101 Budapest, Zách utca 8.) zárja a BKV idei nyílt napjainak sorát.
Az 1962 óta működő, jelenleg 139 trolibusznak és 57 autóbusznak otthont adó garázs Budapest egyetlen trolibusz-telephelye.
Innen indulnak nap mint nap a főváros 13 nappali és 2 éjszakai trolibuszjáratának járművei, karbantartásukról pedig ugyancsak itt gondoskodnak.
Szeptember 26-án ezt a háttérben zajló munkát ismerhetik meg a látogatók.
Kipróbálhatják az áramszedő-kezelést és a kerékcserét is
A nyílt napon az érdeklődők kézzel felhelyezhetik és lehúzhatják egy trolibusz áramszedőjét, valamint egy kerékcsere során azt is megtapasztalhatják, milyen fizikai erő és szakértelem szükséges egy ilyen méretű jármű karbantartásához. A járműszerelők munkájába is bepillanthatnak, többek között a forrasztást is kipróbálhatják.
Előzetes regisztrációval tesztvezetésre is lehetőség lesz, a telephely legérdekesebb részeit pedig vezetett túrán lehet bejárni.
Mindkét programra korlátozott számban a helyszínen is lehet jelentkezni.
Matuka, Törető és a duplacsuklós Ikarus is látható lesz
A járműkiállításon több igazi közlekedési különlegességet is felvonultatnak. Megtekinthető lesz a többi között az IK 55, az IK 60 és az IK 60T, és a duplacsuklós IK 293.
Látható lesz a felsővezetékeket jégmentesítő Törető, valamint a háttérmunkát segítő telephelyi vontató, a Matuka is.
A szakmai bemutatókon a látogatók megismerhetik a trolibuszok áramellátásának alapjait, valamint az ágazat fejlesztéseit és terveit.
Közlekedésbiztonsági programokkal is készül a BKV, a gyerekeket pedig a játszóbusszá alakított duplacsuklós Van Hool AGG 300 és a mini IK60-as várja. A közlekedésrajongók BKV-s ajándéktárgyakat és közlekedési relikviákat is vásárolhatnak.
Kabrióbuszos kör a Városliget felé
A 10:00 és 16:00 óra között díjmentesen látogatható programok mellett különleges élményutazás is szerepel idén a kínálatban.
Az IK 630-assal, vagyis a Kabrióbusszal a résztvevők a Városliget érintésével tehetnek meg egy körülbelül félórás utat.
Az élményutazásra előzetesen és a helyszínen is lehet regisztrálni, a részvételhez 2000 forintos jegy megváltása szükséges. A regisztrációs link péntektől lesz elérhető a BKV Facebook-oldalán. Az online regisztráció a helyfoglalást biztosítja, az utazásra jogosító jegyet a helyszínen kell megvásárolni.
Különjáratokkal is el lehet jutni a nyílt napra
A telephelyre ezen a napon két különjárat közlekedik majd, egy modern SST troli és egy IK 280-as nosztalgiabusz.
- A trolibusz a Puskás Ferenc Stadiontól 10:00 órától óránként jár a nyílt napra, vissza pedig minden óra ’52 perckor indul.
- Az Ikarus pedig a Puskás Ferenc Stadiontól 9:50-kor indul, majd 10:30-tól óránként közlekedik, a garázsból pedig minden óra ’22 perckor indul vissza.
A Zách utcai trolibuszgarázs az 1-es (Hidegkuti Nándor Stadion megállóhely), valamint a 37 vagy 37A villamossokkal (Kőbányai garázs megállóhely) is megközelíthető.
Új útvonalon jár a 81-es trolibusz Budapesten
A 81-es trolibusz augusztus 31-től meghosszabbított útvonalon közlekedik Budapesten: az Örs vezér terétől a Mexikói út és a Városliget érintésével egészen a Dózsa György útig jár. Az új útvonal közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, a Városliget és Angyalföld között.