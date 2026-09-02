Hatalmas tűz Gyálon: 35 futballpályányi terület égett le – látványos fotók, videó

A legmagasabb riasztási fokozatban több mint 50 hivatásos és számos önkéntes tűzoltó vett részt az oltásban – írja a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Hatalmas területet pusztított el a tűz, lakóházak is veszélyben voltak

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűz nem érte el a házakat

A tűzoltók vízsugarak és kéziszerszámok segítségével megakadályozták, hogy a tűz a lakóingatlanokra átterjedjen, eloltották a lángokat.

Ezután átvizsgálták a 25 hektáron leégett területet, ami körülbelül 35 futballpályának, vagy a Margitsziget egynegyedének felel meg.

A tűz oltását a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tűzoltók munkáját erőgépekkel is segítették.