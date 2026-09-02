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tűz

Hatalmas tűz Gyálon: 35 futballpályányi terület égett le – látványos fotók, videó

12 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Mintegy 25 hektárnyi terület égett le Gyál határában, miután a száraz gaz és aljnövényzet lángra kapott kedden délben. A szárazság és a szél miatt a tűz gyorsan és nagy területen terjedt, lakóházakat, lovardát és a közeli erdőt veszélyeztette.
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tűzkatasztrófavédelemGyál

A legmagasabb riasztási fokozatban több mint 50 hivatásos és számos önkéntes tűzoltó vett részt az oltásban – írja a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán

Gyál, tűz, tűzoltás
Hatalmas területet pusztított el a tűz, lakóházak is veszélyben voltak
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűz nem érte el a házakat

A tűzoltók vízsugarak és kéziszerszámok segítségével megakadályozták, hogy a tűz a lakóingatlanokra átterjedjen, eloltották a lángokat.

Ezután átvizsgálták a 25 hektáron leégett területet, ami körülbelül 35 futballpályának, vagy a Margitsziget egynegyedének felel meg.

A tűz oltását a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tűzoltók munkáját erőgépekkel is segítették.

 

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