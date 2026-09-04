Hatalmas tűz Balatonszabadiban: 2000 négyzetméteren ég több telek, egy lakóház is lángokban áll

Lángokban áll több telek, egy lakóház és egy melléképület is Balatonszabadian. A tűz kora délután ütött ki.
Tűz ütött ki Balatonszabadiban, a Kölcsey Ferenc utcában pénteken 12 óra után.
Mintegy kétezer négyzetméteren ég több telek, egy a lakóház tetőszerkezete és egy melléképület is.
A tűz további épületeket is veszélyeztet.
A siófoki hivatásos tűzoltók oltják a tüzet, és a helyszínre indult több más egység is – írja a Sonline.
Videón a budapesti háztűz oltása és a lakók mentése, mentőálarcban vitték ki őket a tűzoltók
Szerda este ütött ki tűz egy budapesti társasházban, miután kigyulladt egy földszinti lakás. A tűzoltóknak 17 embert ki kellett menekíteniük az épületből.
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