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tűz

Hatalmas tűz Balatonszabadiban: 2000 négyzetméteren ég több telek, egy lakóház is lángokban áll

1 órája
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Lángokban áll több telek, egy lakóház és egy melléképület is Balatonszabadian. A tűz kora délután ütött ki.
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tűzkatasztrófavédelemBalatonszabadi

Tűz ütött ki Balatonszabadiban, a Kölcsey Ferenc utcában pénteken 12 óra után.

tűz, tűzoltó, lángok
A tűz több épületet is veszélyeztet - Illusztráció
Fotó: unsplash.com

Mintegy kétezer négyzetméteren ég több telek, egy a lakóház tetőszerkezete és egy melléképület is.

A tűz további épületeket is veszélyeztet.

A siófoki hivatásos tűzoltók oltják a tüzet, és a helyszínre indult több más egység is – írja a Sonline.

Videón a budapesti háztűz oltása és a lakók mentése, mentőálarcban vitték ki őket a tűzoltók

Szerda este ütött ki tűz egy budapesti társasházban, miután kigyulladt egy földszinti lakás. A tűzoltóknak 17 embert ki kellett menekíteniük az épületből.

 

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