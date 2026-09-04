Hatalmas tűz Balatonszabadiban: 2000 négyzetméteren ég több telek, egy lakóház is lángokban áll

Tűz ütött ki Balatonszabadiban, a Kölcsey Ferenc utcában pénteken 12 óra után.

A tűz több épületet is veszélyeztet - Illusztráció

Fotó: unsplash.com

Mintegy kétezer négyzetméteren ég több telek, egy a lakóház tetőszerkezete és egy melléképület is.

A tűz további épületeket is veszélyeztet.

A siófoki hivatásos tűzoltók oltják a tüzet, és a helyszínre indult több más egység is – írja a Sonline.

Videón a budapesti háztűz oltása és a lakók mentése, mentőálarcban vitték ki őket a tűzoltók

Szerda este ütött ki tűz egy budapesti társasházban, miután kigyulladt egy földszinti lakás. A tűzoltóknak 17 embert ki kellett menekíteniük az épületből.