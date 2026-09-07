Kigyulladt a baromfi-feldolgozó Sárváron, 293 dolgozót kellett kimenekíteni – fotók

Hétfő reggel tűz ütött ki a Sárvár-Rábasömjénben található baromfi-feldolgozó üzemben. A riasztás a reggeli órákban érkezett a Vas vármegyei tűzoltókhoz.

A tűz miatt közel 300 dolgozónak kellett elhagynia az épületet

Fotó: Facebook/Sárvár Lendületben bejegyzése

A csarnoképület padlásterében egy hűtőszerkezet gyulladt ki.

A helyszínre közel 30 hivatásos tűzoltó érkezett Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, valamint a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a Katasztrófavédelmi Mobil Labor egységei is kivonultak.

A tűzoltók több vízsugárral gyorsan megfékezték a lángokat, és sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz továbbterjedjen. A beavatkozást követően megkezdődtek az utómunkálatok.

A tűz miatt nagy mennyiségű füst keletkezett a csarnokban, ezért az ott dolgozó 293 embernek el kellett hagynia az épületet. Mindenki épségben kijutott, sérülés nem történt.

A helyszínen ezt követően is folytatták a munkát a tűzoltók. Az érintett épületrészt megbontották, a hűtőszerkezetet pedig hőkamerával vizsgálták át – írja a VAOL.

Közben a Katasztrófavédelmi Mobil Labor folyamatos méréseket végzett. Ezek alapján az ammónia-rendszer nem sérült meg, így a tűz következtében nem került egészségre ártalmas anyag a levegőbe. Azokban a csarnokokban, amelyeket nem érintett a tűz, már újra megkezdődhetett a termelés.

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