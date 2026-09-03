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Budapest

Videón a budapesti háztűz oltása és a lakók mentése, mentőálarcban vitték ki őket a tűzoltók

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Szerda este ütött ki tűz egy budapesti társasházban, miután kigyulladt egy földszinti lakás. A tűzoltóknak 17 embert ki kellett menekíteniük az épületből.
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Budapestkatasztrófavédelemtűz

Mint korábban megírtuk, tűz keletkezett egy társasház egyik lakásában tegnap délután Budapest XVIII. kerületében, a Ráday Gedeon utcában. Egy földszinti lakás nappalija gyulladt ki, majd teljes terjedelmében égett.

Budapest, tűz, XVIII. kerület, társasház, Ráday Gedeon utca
A tűz miatt 43 embernek kellett elhagynia az otthonát
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűz miatt mind a 32 lakást kiürítették, összesen 43 embernek kellett elhagynia az otthonát, mivel a társasház megtelt füsttel.

A lakók egy részét ki kellett menekíteni, összesen 17 embert mentőálarcban kikísértek az épületből.

Egy embert a tűzzel érintett lakásból kellett kimenekíteni, a mentőszolgálat 10 embert szállított kórházba, köztük hét gyereket. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a FOKA önkéntesei oltották el a lángokat – írja a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében fogják feltárni.

Budapest, tűz, XVIII. kerület, társasház, Ráday Gedeon utca
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

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Mintegy 25 hektárnyi terület égett le Gyál határában, miután a száraz gaz és aljnövényzet lángra kapott kedden délben. A szárazság és a szél miatt a tűz gyorsan és nagy területen terjedt, lakóházakat, lovardát és a közeli erdőt veszélyeztette.

 

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