Videón a budapesti háztűz oltása és a lakók mentése, mentőálarcban vitték ki őket a tűzoltók

Mint korábban megírtuk, tűz keletkezett egy társasház egyik lakásában tegnap délután Budapest XVIII. kerületében, a Ráday Gedeon utcában. Egy földszinti lakás nappalija gyulladt ki, majd teljes terjedelmében égett.

A tűz miatt 43 embernek kellett elhagynia az otthonát

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűz miatt mind a 32 lakást kiürítették, összesen 43 embernek kellett elhagynia az otthonát, mivel a társasház megtelt füsttel.

A lakók egy részét ki kellett menekíteni, összesen 17 embert mentőálarcban kikísértek az épületből.

Egy embert a tűzzel érintett lakásból kellett kimenekíteni, a mentőszolgálat 10 embert szállított kórházba, köztük hét gyereket.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a FOKA önkéntesei oltották el a lángokat – írja a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében fogják feltárni.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

35 futballpályányi terület pusztított el a tűz Gyálon – látványos fotók, videó

Mintegy 25 hektárnyi terület égett le Gyál határában, miután a száraz gaz és aljnövényzet lángra kapott kedden délben. A szárazság és a szél miatt a tűz gyorsan és nagy területen terjedt, lakóházakat, lovardát és a közeli erdőt veszélyeztette.