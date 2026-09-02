A lángok a XVIII. kerületben, a Ráday Gedeon utcában csaptak fel. Az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett.

Tűz Budapesten: tíz embert, köztük hét gyereket vittek kórházba (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

A tűz miatt az épületben található 32 lakás lakóinak egy részét is ki kellett menekíteni. Összesen 43 embernek kellett elhagynia az otthonát, mivel a társasház megtelt füsttel.

A helyszínről a mentők tíz embert szállítottak kórházba, köztük hét gyermeket.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a FOKA Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Közhasznú Egyesület önkéntes tűzoltói megfékezték a lángokat.

A tűzoltók ezt követően megkezdték az utómunkálatokat és az épület átvizsgálását.

A lakók egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba, ugyanis az épületet teljesen ki kell szellőztetni a felgyülemlett füst miatt.

Korábban megírtuk, hogy mintegy 25 hektárnyi terület égett le Gyál határában, miután a száraz gaz és aljnövényzet lángra kapott kedden délben. A szárazság és a szél miatt a tűz gyorsan és nagy területen terjedt, lakóházakat, lovardát és a közeli erdőt veszélyeztette.