Rémisztő fordulat a Hortobágyon: újra fellángolt a hatalmas tűz

A katasztrófavédelem közlése szerint szerda délutánra újra fellángolt a tűz a természetvédelmi területen, eddig mintegy hét hektár égett le. A helyszínre több településről is érkeztek tűzoltók, a terület felmérését pedig drónokkal is segítik.

Tűz: újra fellángoltak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Ötven hektáron pusztított a tűz

A lángok kedden este csaptak fel Egyek külterületén, ahol nádas, cserjés, bokros és bozótos terület kapott lángra. A tűz mintegy ötven hektárra terjedt ki, az oltásban pedig az Egyeki Önkéntes Tűzoltó Egyesület mellett több hivatásos egység is részt vett.

A lángok megfékezésén Mezőkövesdről, Tiszaújvárosból, Füzesabonyból, Hajdúszoboszlóról, Debrecenből és Püspökladányból érkező tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a nehéz terepviszonyok és a nagy kiterjedésű növényzet is nehezítette.

A tűzoltók négy vízsugárral és egy vízágyúval, valamint kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Miután már nem tapasztaltak lánggal égést, szerda hajnalban megkezdődtek az utómunkálatok.

Ezeket azonban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették. A területet addig két, a Hortobágyi Nemzeti Park állományában dolgozó természetvédelmi őr felügyelte.

A feltámadó szél később ismét felszította a parazsat, ezért a tűz újra terjedni kezdett. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén és a még izzó részek felderítésén.

A sűrű füst a környék közlekedését is érinti: a párhuzamosan futó vasútvonalon a vonatoknak lassítaniuk kell.

Nyáron is komoly tűz pusztított a nemzeti parkban

Nem ez az első alkalom idén, hogy nagy kiterjedésű tűz pusztít a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Július 1-jén Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében mintegy 30–40 hektáron égett a legelő és a tarló.

A lángok több irányba terjedtek, és egy nádas egy részét is elérték. A tűz veszélyeztette a nyári állattartó telepet és több szarvasmarhát is, az állatok elhelyezésére szolgáló területet azonban sikerült megvédeni.

A júliusi tűz megfékezésén Tiszafüred, Karcag, Mezőkövesd, Füzesabony, Eger, Heves, Püspökladány, Tiszaújváros és Hajdúszoboszló tűzoltói dolgoztak.