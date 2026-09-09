Rémisztő fordulat a Hortobágyon: újra fellángolt a hatalmas tűz

A katasztrófavédelem közlése szerint szerda délutánra újra fellángolt a tűz a természetvédelmi területen, eddig mintegy hét hektár égett le. A helyszínre több településről is érkeztek tűzoltók, a terület felmérését pedig drónokkal is segítik.
Ötven hektáron pusztított a tűz
A lángok kedden este csaptak fel Egyek külterületén, ahol nádas, cserjés, bokros és bozótos terület kapott lángra. A tűz mintegy ötven hektárra terjedt ki, az oltásban pedig az Egyeki Önkéntes Tűzoltó Egyesület mellett több hivatásos egység is részt vett.
A lángok megfékezésén Mezőkövesdről, Tiszaújvárosból, Füzesabonyból, Hajdúszoboszlóról, Debrecenből és Püspökladányból érkező tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást a nehéz terepviszonyok és a nagy kiterjedésű növényzet is nehezítette.
A tűzoltók négy vízsugárral és egy vízágyúval, valamint kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Miután már nem tapasztaltak lánggal égést, szerda hajnalban megkezdődtek az utómunkálatok.
Ezeket azonban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették. A területet addig két, a Hortobágyi Nemzeti Park állományában dolgozó természetvédelmi őr felügyelte.
A feltámadó szél később ismét felszította a parazsat, ezért a tűz újra terjedni kezdett. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén és a még izzó részek felderítésén.
A sűrű füst a környék közlekedését is érinti: a párhuzamosan futó vasútvonalon a vonatoknak lassítaniuk kell.
Nyáron is komoly tűz pusztított a nemzeti parkban
Nem ez az első alkalom idén, hogy nagy kiterjedésű tűz pusztít a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Július 1-jén Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében mintegy 30–40 hektáron égett a legelő és a tarló.
A lángok több irányba terjedtek, és egy nádas egy részét is elérték. A tűz veszélyeztette a nyári állattartó telepet és több szarvasmarhát is, az állatok elhelyezésére szolgáló területet azonban sikerült megvédeni.
A júliusi tűz megfékezésén Tiszafüred, Karcag, Mezőkövesd, Füzesabony, Eger, Heves, Püspökladány, Tiszaújváros és Hajdúszoboszló tűzoltói dolgoztak.
A mostani eset ismét megmutatja, milyen gyorsan terjedhetnek a lángok a száraz növényzettel borított hortobágyi területeken, különösen akkor, ha a feltámadó szél újra lángra lobbantja a már eloltott részeket.