Kiskutyát mentettek az égő házból a tűzoltók Somogysárdon – videó, fotók

Kigyulladt egy melléképület hétfő reggel Somogysárdon. Az épület teljesen leégett, majd a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is.

A tűzoltók két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A kaposvári hivatásos tűzoltók kimentettek egy kutyát a főépületből és kihoztak két gázpalackot is, amelyek közül az egyik korábban felhasadt.

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával mintegy két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat – írja a katasztrófavédelem a Facebookon. Az épület lakhatatlanná vált.

Tűz a baromfi-feldolgozóban Sárváron, 293 dolgozót kellett kimenekíteni – fotók

Tűz ütött ki hétfő reggel egy sárvár-rábasömjéni baromfi-feldolgozó üzem egyik csarnokában. A tűz miatt 293 dolgozónak kellett elhagynia az épületet, de szerencsére senki sem sérült meg.