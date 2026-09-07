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tűz

Kiskutyát mentettek az égő házból a tűzoltók Somogysárdon – videó, fotók

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Kigyulladt épülethez riasztották a tűzoltókat Somogysárdon. A tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is, lakhatatlanná vált.
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tűzSomogysárdmentés

Kigyulladt egy melléképület hétfő reggel Somogysárdon. Az épület teljesen leégett, majd a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is.

tűz
A tűzoltók két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A kaposvári hivatásos tűzoltók kimentettek egy kutyát a főépületből és kihoztak két gázpalackot is, amelyek közül az egyik korábban felhasadt. 

tűz, Somogysárd, tűzoltó
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával mintegy két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat – írja a katasztrófavédelem a Facebookon. Az épület lakhatatlanná vált.

Tűz a baromfi-feldolgozóban Sárváron, 293 dolgozót kellett kimenekíteni – fotók

Tűz ütött ki hétfő reggel egy sárvár-rábasömjéni baromfi-feldolgozó üzem egyik csarnokában. A tűz miatt 293 dolgozónak kellett elhagynia az épületet, de szerencsére senki sem sérült meg.

 

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