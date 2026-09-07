Kiskutyát mentettek az égő házból a tűzoltók Somogysárdon – videó, fotók

Kigyulladt épülethez riasztották a tűzoltókat Somogysárdon. A tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is, lakhatatlanná vált.
Kigyulladt egy melléképület hétfő reggel Somogysárdon. Az épület teljesen leégett, majd a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is.
A kaposvári hivatásos tűzoltók kimentettek egy kutyát a főépületből és kihoztak két gázpalackot is, amelyek közül az egyik korábban felhasadt.
Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával mintegy két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat – írja a katasztrófavédelem a Facebookon. Az épület lakhatatlanná vált.
Tűz a baromfi-feldolgozóban Sárváron, 293 dolgozót kellett kimenekíteni – fotók
Tűz ütött ki hétfő reggel egy sárvár-rábasömjéni baromfi-feldolgozó üzem egyik csarnokában. A tűz miatt 293 dolgozónak kellett elhagynia az épületet, de szerencsére senki sem sérült meg.
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