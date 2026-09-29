Tűz Pusztaszabolcson: három fiatal mentette ki az embereket az égő lakásból

Teljes terjedelmében égett egy körülbelül 50 négyzetméteres társasházi lakás pénteken Pusztaszabolcson, a Magyar utcában. A szomszédok figyeltek fel először a lakásból kiáramló füstre és tűzre, majd három helyi fiatal gyorsan a bajba jutottak segítségére sietett.

A tűz miatt a lakás lakhatatlanná vált

Fotó: Facebook/Tüke László

A fiatalok az égő lakásból kihozták az ott tartózkodó idősebb nőt és a fiát, akik megsérültek.

A mentők a helyszínen ellátták őket, majd kórházba szállították mindkettőjüket, ahol megfigyelés alatt tartották őket.

Három fiatal segített a bajba jutottakon

A történtekről Tüke László, Pusztaszabolcs polgármestere számolt be közösségi oldalán. A városvezető megköszönte a három fiatal, Apáti Pityuka, Szilágyi Krisztián és Garamszegi Tibor bátor és gyors közbelépését. A polgármester korábban tanította őket.

A három fiatal mellett egy negyedik társuk, Tóth Marcell is segített: ő a helyszínre érkező tűzoltók munkáját támogatta.

A tűzoltók is azonnal megkezdték a mentést

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a hivatásos tűzoltók, akik haladéktalanul megkezdték a lángok megfékezését. Hamarosan a pusztaszabolcsi önkéntes tűzoltók, két mentőautó és egy további hivatásos tűzoltóegység is bekapcsolódott a munkába.

A rendőrök közben biztosították a helyszínt – írja a FEOL.

A tűz következtében a lakás olyan súlyosan megrongálódott, hogy lakhatatlanná vált, és a fölötte lévő ingatlanban is károk keletkeztek.

A lakhatatlanná vált ingatlanban élők elhelyezéséről hozzátartozóik gondoskodnak. Tüke László közölte, hogy az önkormányzat segítségét is felajánlotta a károsult lakások tulajdonosainak.

A polgármester egyúttal megköszönte a hivatásos és önkéntes tűzoltók, a mentők és a rendőrök gyors és összehangolt munkáját, valamint azoknak a szomszédoknak is háláját fejezte ki, akik a bajban a sérültek mellett voltak.

Tűz ütött ki egy kollégiumban, 13 diákot menekítettek ki a tűzoltók az épületből

Tűz ütött ki vasárnap a kolozsvári Hașdeu diákkampusz egyik bentlakásában. A tűz a 17-es bentlakás ötödik emeletén keletkezett, az épületben mintegy 200 diák tartózkodott, 13 bentlakót pedig a tűzoltók menekítettek ki.