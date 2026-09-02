Több helyen is felcsaptak a lángok, egymást érik a tűzesetek Magyarországon

Újabb tűzeset történt Magyarországon, ezúttal Tóalmáson és Nagylózson kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Tóalmáson egy családi házhoz csatlakozó, mintegy nyolc négyzetméteres melléképület égett le teljesen. A lángok átterjedtek a lakóház tetőszerkezetére is, az oltást a nagykátai hivatásos és a helyi önkéntes egységek végezték.

Tűzesetek Magyarországon: Nagylózson és Tótalmáson is felcsaptak a lángok (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Tűzesetek Magyarországon: Nagylózson és Tótalmáson is felcsaptak a lángok

Két településen is komoly munkát adtak a lángok a tűzoltóknak szerda délután. Az egyik tűzeset során egy lakóház tetőszerkezete is kigyulladt, máshol pedig egy gázpalack hasadt fel a tűzben.

Nagylózson egy körülbelül tizenöt négyzetméteres fatároló kapott lángra. A tűzoltók megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos műhelyre. Az ingatlanból egy gázpalackot is kihoztak, amely a tűzben felhasadt – számolt be a Katasztrófavédelem.

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