"Éreztem, hogy nem kapok levegőt" - többen rosszul lettek az újbudai uszodában

Fürdést tiltó tábla áll a medence mellett egy újbudai uszodában: múlt csütörtök óta nem engedik be a látogatókat ide, amikor többen hirtelen szúrós szagra, majd köhögésre panaszkodtak. Az egyik érintett korábban az RTL Híradónak elmondta, hogy maró szagot érzett, szédült, alig tudott kimászni a medencéből. A férfi azt is videóra vette, amint barnás foltok úsznak a víz felszínén. Egy másik érintett még rosszabbul járt: ő a csütörtök esti adásban, telefonon számolt be arról, mi történt vele.

Többen rosszul lettek az újbudai uszodában / Fotó: RTL Híradó

Többen rosszul lettek az újbudai uszodában

Nagyon szúrós szagú, furcsa, ilyen maró gázt éreztem: azt hittem először, hogy ez valami ízlelési probléma. Vettem még egy levegőt, és akkor éreztem, hogy többet nem kapok levegőt. Ott azonnal éreztem, hogy valami nagy baj van. Utolsó leheletemmel igyekeztem 3-4-5 métert megtenni még a medencéből. Az volt a szerencse, hogy ki tudtam jutni

- mondta el Csaba, aki ezután még haza tudott menni autóval, később viszont mentőt kellett hívnia.

Két oldali, roppant heves tüdőgyulladást mutatott a CT, és ez rosszabb lett másnapra. Akkor éreztem, hogy ez a mélypont

- árulta el a férfi, majd hozzátette, hogy egy hétig sürgősségi toxikológiai kezelésre szorult a kórházban, ahol négy nap után tudott először önállóan, stabilan lélegezni.

A férfi szerint az uszodában tanácstalan volt a személyzet, és kifogásolta azt is, ahogy nem zárták be teljesen az intézményt a történtek után. Az uszoda vezetője ennek kapcsán elmondta, szerencsére csak kevesen tartózkodtak a medencében az események idején, akik - az úszómesterek segítségével -, mind ki tudtak mászni, akiket ezután elláttak. Hozzátette, ketten panaszkodtak légúti és bőrirritációra, majd saját lábukon elhagyták a létesítményt.