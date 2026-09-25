Élet a porban és zajban: utcafelújítás miatt áll a bál Pakson

A szomszédos Rosthy utcában lakó Makovecz Gyula megkeresésünkre elmondta, az utcafelújítás kivitelezője az otthonaik közvetlen közelében lévő üres telkeken helyezi el a kitermelt betontörmeléket, az építőanyagokat, valamint ott parkoltatja a nehéz munkagépeket is. – A kert és a terasz használhatatlan, az ablakokat nem tudjuk kinyitni, így szellőztetni sem lehet – panaszolta a helyi lakos. Hozzátette: a folyamatos por- és zajszennyezés mellett amiatt is aggódnak, hogy a többtonnás gépek olyan elhagyatott pincék fölött parkolnak, amelyeket korábban nem tömedékeltek el, így fennáll a beszakadás veszélye. Olvasónk beszámolt róla, hogy panaszukkal megkeresték a Paksi Polgármesteri Hivatalt is, választ azonban sem a műszaki osztálytól, sem a polgármestertől, sem a körzet képviselőjétől, sem a jegyzőtől nem kaptak.

Az utcafelújítás kivitelezője magánjogi megállapodást kötött a Rosthy utcai ingatlan tulajdonosával (Fotó: olvasói /Makovecz Gyual)

Az önkormányzat szerint a gyors utcafelújítás a cél

Később a paksi önkormányzat közleményt adott ki, amelyben leírták: a Hajnal és a Rózsa utca teljes rekonstrukciójára több mint 405 millió forint fejlesztési forrást nyertek el. A projekt keretében megújulnak az úttestek, a járdák, a parkolók, és szükséges mértékben a közműhálózatot is felújítják.

Tájékoztatásuk alapján a kivitelező magánjogi megállapodást kötött a Rosthy utcai ingatlan tulajdonosával, a telket pedig ideiglenes felvonulási területként, valamint anyagmegőrzésre és depóniaként használja. A városháza azzal indokolta a döntést, hogy a közeli felvonulási terület segíti a gyorsabb kivitelezést, ráadásul a környék közúti forgalma is fennakadások nélkül haladhat.

A lakossági panasszal kapcsolatban az önkormányzat közölte, haladéktalanul vizsgálatot indítottak, és felszólították a kivitelezőt a por- és zajterhelés csökkentésére. A hulladékgazdálkodási szabályok betartásának hatósági megítélése ugyanakkor álláspontjuk szerint a kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

Ígéretek vannak, érdemi intézkedés még nem történt

Makovecz Gyula az önkormányzat közleményét követően jelezte, a kivitelező szóban ugyan ígéretet tett a por mérséklésére – a törmelék folyamatos locsolásával, védőháló használatával és a porzó anyagok letakarásával –, ám ebből a gyakorlatban semmi nem valósult meg.