Élet a porban és zajban: utcafelújítás miatt áll a bál Pakson

A szomszédos Rosthy utcában lakó Makovecz Gyula megkeresésünkre elmondta, az utcafelújítás kivitelezője az otthonaik közvetlen közelében lévő üres telkeken helyezi el a kitermelt betontörmeléket, az építőanyagokat, valamint ott parkoltatja a nehéz munkagépeket is. – A kert és a terasz használhatatlan, az ablakokat nem tudjuk kinyitni, így szellőztetni sem lehet – panaszolta a helyi lakos. Hozzátette: a folyamatos por- és zajszennyezés mellett amiatt is aggódnak, hogy a többtonnás gépek olyan elhagyatott pincék fölött parkolnak, amelyeket korábban nem tömedékeltek el, így fennáll a beszakadás veszélye. Olvasónk beszámolt róla, hogy panaszukkal megkeresték a Paksi Polgármesteri Hivatalt is, választ azonban sem a műszaki osztálytól, sem a polgármestertől, sem a körzet képviselőjétől, sem a jegyzőtől nem kaptak.
Az önkormányzat szerint a gyors utcafelújítás a cél
Később a paksi önkormányzat közleményt adott ki, amelyben leírták: a Hajnal és a Rózsa utca teljes rekonstrukciójára több mint 405 millió forint fejlesztési forrást nyertek el. A projekt keretében megújulnak az úttestek, a járdák, a parkolók, és szükséges mértékben a közműhálózatot is felújítják.
Tájékoztatásuk alapján a kivitelező magánjogi megállapodást kötött a Rosthy utcai ingatlan tulajdonosával, a telket pedig ideiglenes felvonulási területként, valamint anyagmegőrzésre és depóniaként használja. A városháza azzal indokolta a döntést, hogy a közeli felvonulási terület segíti a gyorsabb kivitelezést, ráadásul a környék közúti forgalma is fennakadások nélkül haladhat.
A lakossági panasszal kapcsolatban az önkormányzat közölte, haladéktalanul vizsgálatot indítottak, és felszólították a kivitelezőt a por- és zajterhelés csökkentésére. A hulladékgazdálkodási szabályok betartásának hatósági megítélése ugyanakkor álláspontjuk szerint a kormányhivatal hatáskörébe tartozik.
Ígéretek vannak, érdemi intézkedés még nem történt
Makovecz Gyula az önkormányzat közleményét követően jelezte, a kivitelező szóban ugyan ígéretet tett a por mérséklésére – a törmelék folyamatos locsolásával, védőháló használatával és a porzó anyagok letakarásával –, ám ebből a gyakorlatban semmi nem valósult meg.
A panaszos egy jogi kérdést is felvetett: a közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek belterületi ingatlanon történő tárolásához a jegyzőnek meg kell állapítania az ingatlan alkalmasságát. Makovecz Gyula véleménye szerint azonban az érintett ingatlanok teljesen alkalmatlanok a nehéz munkagépek tárolására.
A Rosthy utcában lakók a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnak is jelezték gondjaikat: beadványukban arra a jogszabályra hivatkoztak, amely kimondja, hogy természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon maximum 10 köbméter, egyértelműen az ingatlanon képződő építési-bontási hulladék gyűjthető. Makovecz Gyula elmondása szerint a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője arról tájékoztatta, hogy vizsgálják a panaszukat, azonban a hivatalnak 60 nap áll rendelkezésére a válaszadásra.
A vita így továbbra is nyitott: míg a városvezetés az utcafelújítás gyorsítása és a forgalom zavartalansága mellett érvel, a szomszédságban élők az ígért védintézkedések hiányát és a mindennapjaikat megkeserítő terhelést sérelmezik.
Ez is érdekelheti
Hiába a sok figyelmeztetés, másfél millió forinttal csapolták meg ismeretlenek egy paksi férfi számláit.