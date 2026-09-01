Változást vezettek be az üzemanyagárak kapcsán: mostantól így lehet tájékozódni

Változást jelentettek be a Holtankoljak.hu tájékoztatásában: az oldal közleménye szerint a piaci folyamatok átalakulása miatt teljesen megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Mostantól minden hétköznap délelőtt a Holtankoljak.hu adatbázisa alapján számított országos kiskereskedelmi átlagárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé, így az autósok közvetlenebb képet kaphatnak arról, mennyibe kerül a benzin és a gázolaj a magyarországi kutakon.

Átalakította az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a Holtankoljak.hu / Fotó: 123RF

Átalakította az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a Holtankoljak.hu

A Holtankoljak.hu-n tehát a jövőben minden hétköznap délelőtt 10:00 óráig megjelennek majd az aznapi valós kiskereskedelmi átlagárak a kezdő oldalon, illetve az előző naphoz mért változásról hírlevélben is küldenek tájékoztatást. Az átlagárak mellett rendszeresen közlik a legolcsóbb és legdrágább kutak közötti ársávot is, valamint tervezik visszavezetni az árváltozásra vonatkozó előrejelzéseket is.