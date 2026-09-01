Változást vezettek be az üzemanyagárak kapcsán: mostantól így lehet tájékozódni

Változást jelentettek be a Holtankoljak.hu tájékoztatásában: az oldal közleménye szerint a piaci folyamatok átalakulása miatt teljesen megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Mostantól minden hétköznap délelőtt a Holtankoljak.hu adatbázisa alapján számított országos kiskereskedelmi átlagárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé, így az autósok közvetlenebb képet kaphatnak arról, mennyibe kerül a benzin és a gázolaj a magyarországi kutakon.
Átalakította az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a Holtankoljak.hu
A Holtankoljak.hu-n tehát a jövőben minden hétköznap délelőtt 10:00 óráig megjelennek majd az aznapi valós kiskereskedelmi átlagárak a kezdő oldalon, illetve az előző naphoz mért változásról hírlevélben is küldenek tájékoztatást. Az átlagárak mellett rendszeresen közlik a legolcsóbb és legdrágább kutak közötti ársávot is, valamint tervezik visszavezetni az árváltozásra vonatkozó előrejelzéseket is.
A portál szerint, mivel a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól, a forintosított nagyker árak közlését is kivezetik. Ez az információ a regisztrált partnereik - a töltőállomás-tulajdonosok -, számára viszont továbbra is elérhető lehet. A tankolók pedig ezentúl pontosan tudják majd, hogy a kutak árai adott napon hogyan alakulnak.
A Világgazdaság szerint a mostani átalakítással így egyértelműen a tankolók által közvetlenül érzékelhető árak kerülnek a középpontba. A cél az, hogy az autósok naprakészebb képet kapjanak arról, mennyibe kerül ténylegesen a benzin és a gázolaj a kutakon, és ne közvetett adatokból kelljen következtetniük a változásokra.