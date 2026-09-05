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benzin

„Megnézem az árakat, és amire nem futja, mert tankolnom kell azt nem veszem meg” – újabb brutális drágulás jöhet a benzinkutakon

36 perce
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Már ezen a héten is jelentősen drágult a tankolás Magyarországon, de könnyen lehet, hogy még nincs vége az áremeléseknek. A GKI számításai szerint a következő két hónapban akár 10 százalékkal is emelkedhet a gázolaj ára, miközben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a régióhoz képest olcsó magyar dízel akár ellátási problémákat is okozhat.
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benzináremelkedéshiánygázolajtankolás

Újabb áremelésektől tartanak a benzinkutakon. Ezen a héten már literenként 11 forinttal drágultak az üzemanyagok: a benzin átlagára 609, a gázolajé pedig 688 forintra emelkedett. 

Üzemanyagárak: újabb drágulás jöhet, 10 százalékkal nőhet a dízel ára
Üzemanyagárak: újabb drágulás jöhet, 10 százalékkal nőhet a dízel ára
Fotó: 123RF

Üzemanyagárak: újabb drágulás jöhet, 10 százalékkal nőhet a dízel ára

A Portfolio szerint a magyar dízel még így is túl olcsónak számít a régióban, ami ellátási problémákhoz vezethet, ha az alacsonyabb árak miatt egyre több külföldi autós nálunk tankol. 

A GKI számításai szerint ráadásul a következő két hónapban további mintegy 10 százalékkal emelkedhet a gázolaj ára Magyarországon.

Az egyre dráguló árakkal kapcsolatban többen is nyilatkoztak az RTL Híradójának, egy idősebb hölgy például azt mondta, választania kell a tankolás és zöldség, gyümölcs vásárlása között. 

Megnézem az árakat, és amire nem futja, mert éppen tankolnom kell azt nem veszem meg. Sajnos. Pedig szükségünk van vitaminokra, gyümölcsökre, zöldségekre.

Egy másik hölgy pedig arról számolt be, hogy venni fog egy biciklit és a helyben intézhető dolgait azzal fogja majd intézni. 

 

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