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üzemanyagárak

Elszálló üzemanyagárak: Kapitány István elárulta, hogyan segítene a kormány a dízelautósokon – videó

4 perce
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Továbbra is súlyos terhet jelentenek az autósoknak az elszálló üzemanyagárak: a benzin átlagára már 617, a gázolajé pedig 697 forint literenként. Miközben ismét napirendre került a védett árak kérdése, a gazdasági miniszter most elárulta, milyen segítségre számíthatnak a dízelautósok.
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üzemanyagáraktámogatásKapitány IstvánMagyar Péter

Ahogy arról az Origo már beszámolt, egyre több problémát okoznak a folyamatosan dráguló üzemanyagárak, egyesek már a tankolást válasszák az zöldségek helyett. 

Elszálló üzemanyagárak: így kaphatnak támogatást a dízelautósok, nem jön vissza az árstop
Elszálló üzemanyagárak: így kaphatnak támogatást a dízelautósok, nem jön vissza az árstop Fotó: Pezzetta Umberto

Elszálló üzemanyagárak: így kaphatnak támogatást a dízelautósok, nem jön vissza az árstop

Sajnos nem is csoda, hiszen a benzin literenkénti átlagára 617 forint, ami 31 forinttal magasabb az egy évvel ezelőttinél. A gázolaj literje átlagosan 697 forintba kerül, 104 forinttal többe, mint tavaly ilyenkor. 

Magyar Péter miniszterelnök segítséget ígért a dízelautósoknak, miután a Fidesz kezdeményezte a védett árak visszaállítását. A kormány szerint ugyanakkor az árstop bevezetése áruhiányhoz vezetne. Az üggyel kapcsolatban Kapitány István gazdasági miniszter is megszólalt, aki az RTL Híradónak elmondta, a tervezett támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Így tehát egyelőre nem valószínű, hogy visszatér a korábbi árstopos rendszer.

Nem a benzinkutakon fog ez a technikai megoldás megvalósulni, hanem azok, akik erre jogosultak azok támogatást fognak kapni

– nyilatkozta a híradónak Kaptány. 

 

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