Elszálló üzemanyagárak: Kapitány István elárulta, hogyan segítene a kormány a dízelautósokon – videó

Ahogy arról az Origo már beszámolt, egyre több problémát okoznak a folyamatosan dráguló üzemanyagárak, egyesek már a tankolást válasszák az zöldségek helyett.

Elszálló üzemanyagárak: így kaphatnak támogatást a dízelautósok, nem jön vissza az árstop Fotó: Pezzetta Umberto

Elszálló üzemanyagárak: így kaphatnak támogatást a dízelautósok, nem jön vissza az árstop

Sajnos nem is csoda, hiszen a benzin literenkénti átlagára 617 forint, ami 31 forinttal magasabb az egy évvel ezelőttinél. A gázolaj literje átlagosan 697 forintba kerül, 104 forinttal többe, mint tavaly ilyenkor.

Magyar Péter miniszterelnök segítséget ígért a dízelautósoknak, miután a Fidesz kezdeményezte a védett árak visszaállítását. A kormány szerint ugyanakkor az árstop bevezetése áruhiányhoz vezetne. Az üggyel kapcsolatban Kapitány István gazdasági miniszter is megszólalt, aki az RTL Híradónak elmondta, a tervezett támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Így tehát egyelőre nem valószínű, hogy visszatér a korábbi árstopos rendszer.

Nem a benzinkutakon fog ez a technikai megoldás megvalósulni, hanem azok, akik erre jogosultak azok támogatást fognak kapni

– nyilatkozta a híradónak Kaptány.