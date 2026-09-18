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Megszűnik az Uzsoki Kórház VIP-részlege

22 perce
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Lezárulhat az Uzsoki Utcai Kórház sokat vitatott térítéses ellátásának időszaka. Velkey György, Budapest 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője pénteken arról számolt be, hogy megszüntetik a kórház VIP-részlegét, amelynek működését korábban a várólisták megkerülésével és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatban is bírálták.
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vipvelkey györgyuzsoki kórházkórház

Lezárulhat az Uzsoki Utcai Kórház sokat vitatott térítéses ellátásának időszaka. Velkey György, Budapest 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője pénteken arról számolt be, hogy megszüntetik a kórház VIP-részlegét, amelynek működését korábban a várólisták megkerülésével és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatban is bírálták.

Uzsoki: megszűnik a kórház VIP-részlege, véget érhet a fizetős ellátás
Uzsoki: megszűnik a kórház VIP-részlege, véget érhet a fizetős ellátás Forrás: Facebook

Uzsoki Kórház VIP-részlege megszűnik – jelentette be pénteken Facebook-bejegyzésében Velkey György. A Budapest 6. számú választókerületét képviselő tiszás politikus szerint ezzel véget ér annak a rendszernek az időszaka, amelyben a fizetős ellátás révén egyes betegek előnyhöz juthattak.

Velkey szerint a cél az, hogy megszűnjenek a párhuzamos várólisták, és a betegek ellátását ne az határozza meg, hogy ki mennyit tud fizetni. 

A képviselő úgy fogalmazott, hogy a korábbi rendszerben akár több millió forintért is gyorsabban lehetett hozzájutni bizonyos beavatkozásokhoz, miközben a pénz egy magáncégnél landolt.

 

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