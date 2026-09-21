Hipót ivott egy 2 éves borsodi kisfiú, lépett az ügyészség

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt, akinek figyelmetlensége miatt 2 éves gyermeke beleivott a hipót tartalmazó pohárba - írja az Ügyészség. A közlemény szerint a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását indítványozták.

Vádat emelt az ügyészség: hipót ivott egy 2 éves borsodi kisfiú. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Azt hitte csak víz van a pohárba, hipót ivott 2 éves kisfiú

A vád szerint 2025 júliusában egy borsodi kisvárosban a vádlott megkérte egy fiatal rokonát, hogy hozzon át egy pohár hipót a mosáshoz a szomszédos házból. A lány egy üvegpohárban nagyjából egy deciliternyi vegyszert hozott át, amit letett a konyhaasztalra. A szülő eközben a másik, 6 hónapos gyermekét etette a szobában. Innen nem látott rá a konyhára, és arra sem figyelt, mikor kerül be a vegyszer a lakásba.

Ezalatt a 2 éves kisfia bement a konyhába, és mivel azt hitte, víz van a pohárban, beleivott a hipóba.

A szülői gondatlanság miatt a kisfiú súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, de esetében maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás nem várható.

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