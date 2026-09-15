Vak sofőrként nyolcadszor is rekordot döntött – Karvai Sándor busz és kamion után off road autót vezetett

Karvai Sándor vasárnap Kerekiben egy off road pályán teljesítette nyolcadik rekordját. A vak sofőr a nemzetközi Euro Trial szabályai szerint kialakított pályán több méter magas homokbuckákkal, meredek emelkedőkkel és más akadályokkal is megküzdött.

A vak sofőr, Karvai Sándor off road autóval teljesítette legújabb rekordkísérletét

Karvai Sándor születése óta vak, zöldhályoggal született. A vezetés régóta az egyik szenvedélye: korábbi rekordkísérletei során buszt, motort, kamiont és jet skit is vezetett.

A mostani feladatra mindössze két napot gyakorolhatott, ráadásul korábban még nem vezetett hasonló körülmények között. Elmondása szerint a bukósisak is nehezítette a dolgát, mivel vezetés közben elsősorban a hallására támaszkodott.

Nagyon feszült voltam, hiszen teljesen ismeretlen terep volt számomra, ráadásul a bukósisak plusz nehezítő körülmény volt. Vakként elsősorban a hallásomra hagyatkozom, ezért nagyon fontos volt, hogy folyamatosan halljam a navigátor utasításait

– fogalmazott.

Navigátor segítette a vak sofőrt az akadálypályán

Karvai Sándor mellett Csokona Norbert, az Együtt Gurulunk Alapítvány kuratóriumi elnöke ült navigátorként. Ő mondta meg a sofőrnek, merre haladjon, mikor forduljon, illetve hogyan közelítse meg az egyes akadályokat.

Karvai így kizárólag a navigátor hangjára, valamint az autó mozgásából érzékelt információkra támaszkodva irányította a járművet.

A pályát végül 4 perc 9 másodperc alatt teljesítette, közben két kaput vitt el, és 50 hibapontot gyűjtött. Sebestyén István, a Magyar Rekordok hitelesítője szerint Karvai Sándor az egyetlen ember a világon, aki vakon, 50 hibapont mellett teljesítette ezt a pályát.

A rekordkísérletet a helyszínen figyelte Karvai felesége, Anita is, aki maga is látássérült. Mint mondta, nagyon féltette férjét, ugyanakkor rendkívül büszke volt rá a sikeres teljesítés után.

Karvai Sándor feleségével, Anitával a kerekiben megrendezett eseményen

Karvai Sándor szerint rekordkísérletei nem kizárólag a vezetésről szólnak, hanem arról is, hogy másokat arra ösztönözzön, merjenek nagy célokat kitűzni maguk elé.

Nekem ezek a rekordok nemcsak a vezetésről szólnak, hanem arról is, hogy merjünk belevágni abba, amiről mások talán azt gondolják, hogy nem sikerülhet

– mondta.