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Vak sofőrként nyolcadszor is rekordot döntött – Karvai Sándor busz és kamion után off road autót vezetett

12 perce
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Újabb különleges kihívást teljesített Karvai Sándor, aki születése óta nem lát, mégis évek óta sorra vállalja a különböző vezetési rekordkísérleteket. Ezúttal egy off road autóval vágott neki a Kerekiben kialakított akadálypályának, ahol navigátora utasításaira és az autó mozgásából érzékelt információkra támaszkodva kellett leküzdenie az akadályokat.
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vakkarvai sándorsofőr

Karvai Sándor vasárnap Kerekiben egy off road pályán teljesítette nyolcadik rekordját. A vak sofőr a nemzetközi Euro Trial szabályai szerint kialakított pályán több méter magas homokbuckákkal, meredek emelkedőkkel és más akadályokkal is megküzdött.

AKarvai Sándor, rekordkísérlet, off road, Euro Trial, Magyar Rekordok, látássérült, Kereki, nyolcadik rekord vak sofőr, Karvai Sándor off road autóval teljesítette legújabb rekordkísérletét
A vak sofőr, Karvai Sándor off road autóval teljesítette legújabb rekordkísérletét

Karvai Sándor születése óta vak, zöldhályoggal született. A vezetés régóta az egyik szenvedélye: korábbi rekordkísérletei során buszt, motort, kamiont és jet skit is vezetett.

A mostani feladatra mindössze két napot gyakorolhatott, ráadásul korábban még nem vezetett hasonló körülmények között. Elmondása szerint a bukósisak is nehezítette a dolgát, mivel vezetés közben elsősorban a hallására támaszkodott.

Nagyon feszült voltam, hiszen teljesen ismeretlen terep volt számomra, ráadásul a bukósisak plusz nehezítő körülmény volt. Vakként elsősorban a hallásomra hagyatkozom, ezért nagyon fontos volt, hogy folyamatosan halljam a navigátor utasításait

– fogalmazott.

Navigátor segítette a vak sofőrt az akadálypályán

Karvai Sándor mellett Csokona Norbert, az Együtt Gurulunk Alapítvány kuratóriumi elnöke ült navigátorként. Ő mondta meg a sofőrnek, merre haladjon, mikor forduljon, illetve hogyan közelítse meg az egyes akadályokat.

Karvai így kizárólag a navigátor hangjára, valamint az autó mozgásából érzékelt információkra támaszkodva irányította a járművet.

A pályát végül 4 perc 9 másodperc alatt teljesítette, közben két kaput vitt el, és 50 hibapontot gyűjtött. Sebestyén István, a Magyar Rekordok hitelesítője szerint Karvai Sándor az egyetlen ember a világon, aki vakon, 50 hibapont mellett teljesítette ezt a pályát.

A rekordkísérletet a helyszínen figyelte Karvai felesége, Anita is, aki maga is látássérült. Mint mondta, nagyon féltette férjét, ugyanakkor rendkívül büszke volt rá a sikeres teljesítés után.

Karvai Sándor feleségével, Anitával a kerekiben megrendezett eseményen
Karvai Sándor feleségével, Anitával a kerekiben megrendezett eseményen

Karvai Sándor szerint rekordkísérletei nem kizárólag a vezetésről szólnak, hanem arról is, hogy másokat arra ösztönözzön, merjenek nagy célokat kitűzni maguk elé.

Nekem ezek a rekordok nemcsak a vezetésről szólnak, hanem arról is, hogy merjünk belevágni abba, amiről mások talán azt gondolják, hogy nem sikerülhet

– mondta.

Karvai Sándor és felesége a Civil út Alapítványnál dolgozik. Iskolákban és óvodákban tartanak szemléletformáló foglalkozásokat, amelyeken saját történeteiken keresztül mutatják be a gyerekeknek, hogyan élhetnek önálló és aktív életet a látássérült, illetve más fogyatékossággal élő emberek.

Karvai a most megszerzett nyolcadik rekordjáról is szeretne beszámolni a következő foglalkozások egyikén.

 

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