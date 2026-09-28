Új vezetője lesz a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetnek

Váradi Enikő kapott megbízást a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói feladatainak ellátására. A kinevezésről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter számolt be, aki szerint a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt.

Váradi Enikőt bízták meg a Nyírő Gyula Intézet vezetésével

A döntés során figyelembe vették az intézmény jelenlegi helyzetét, valamint azokat a legfontosabb feladatokat is, amelyek a következő időszakban az OPAI vezetése előtt állnak.

Váradi Enikő több évtizedes tapasztalattal rendelkezik

Váradi Enikő pszichiáter és pszichoterapeuta, emellett egészségügyi és szociális menedzserként is rendelkezik végzettséggel. Több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalatot szerzett.

2015 óta a Főnix Ház – Pszichózis Centrum alapító intézményvezetője. Hegedűs Zsolt közlése szerint vezetésével az intézmény egy krízishelyzetben lévő ellátásból pszichózisokra specializálódott, integrált egészségügyi és szociális rehabilitációs centrummá fejlődött.

Az egészségügyi miniszter szerint Váradi Enikő az OPAI vezetésére benyújtott programjában többek között a betegellátás biztonságának megszilárdítását, a szakemberek megtartását és a már működő szakmai teamek megerősítését jelölte meg célként.

A betegbiztonság és a kiszámítható betegutak is kiemelt célok

A program fontos eleme a kiszámíthatóbb betegutak kialakítása, valamint az intézet országos szakmai szerepének újjáépítése. Váradi Enikő céljai között szerepel az is, hogy az intézményben végrehajtott változások átlátható döntésekre, mérhető eredményekre és a szakmai közösséggel való együttműködésre épüljenek.

Hegedűs Zsolt közlése szerint az új főigazgatótól azt várják, hogy az intézet munkatársaival együttműködve stabilizálja az OPAI működését, tovább erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint kiszámíthatóbbá és magasabb színvonalúvá tegye a betegellátást.