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mesterséges intelligencia

Váratlan helyen bukkant fel Varga Judit – videót is készítettek róla

36 perce
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Meglepő helyen tűnt fel a volt igazságügyi miniszter. Varga Juditot a budapesti AI Summit rendezvényen látták, az egykori politikusról pedig videó is készült, amelyen jól látszik, milyen felszabadultan és vidáman mozgott a technológia és a mesterséges intelligencia világát bemutató eseményen.
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Varga Judit volt igazságügyi miniszter is megjelent az AI Summit Budapest rendezvényen. Az egykori politikus vidáman érkezett az eseményre, ahol a Budapest Eye Facebook-oldala szerint otthonosan mozgott a technológiai és üzleti élet képviselői között.

Varga Judit az AI Summit rendezvényen tűnt fel

Az AI Summit Budapest Közép-Európa legnagyobb mesterségesintelligencia-konferenciája. A rendezvény célja, hogy összehozza a technológiai szektor, az üzleti élet, az oktatás és a kormányzat szereplőit, akik az MI (mesterséges intelligencia) legújabb trendjeiről, gazdasági hatásairól és gyakorlati alkalmazásairól egyeztetnek.

A Budapest Eye bejegyzése szerint Varga Judit megjelenése nem maradt észrevétlen, és továbbra is komoly érdeklődés övezi a személyét annak ellenére, hogy korábban távolabb került a közélettől.

Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben

Megkezdte munkáját az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottsága, amely több korábbi közjogi méltóságot is meghallgatna. A kegyelmi ügy kapcsán Novák Katalin, Varga Judit és Balog Zoltán meghallgatását is javasolták, és szükség esetén akár Orbán Viktor is behívható.

Varga Juditot átverhették a kegyelmi ügyben

Joggal feltételezte Varga Judit volt igazságügyi miniszter a kegyelmi ügyben, hogy az eljárási folyamatot a főosztály követi, ennek alapján jegyezte ellen a kegyelmi kérést – jelentette ki Róna Péter a közmédia műsorában. Arról is beszélt, hogy szerinte Sulyok Tamás várhatóan lemond hivataláról.

 

 

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