Váratlan helyen bukkant fel Varga Judit – videót is készítettek róla

Varga Judit volt igazságügyi miniszter is megjelent az AI Summit Budapest rendezvényen. Az egykori politikus vidáman érkezett az eseményre, ahol a Budapest Eye Facebook-oldala szerint otthonosan mozgott a technológiai és üzleti élet képviselői között.

Varga Judit az AI Summit rendezvényen tűnt fel

Az AI Summit Budapest Közép-Európa legnagyobb mesterségesintelligencia-konferenciája. A rendezvény célja, hogy összehozza a technológiai szektor, az üzleti élet, az oktatás és a kormányzat szereplőit, akik az MI (mesterséges intelligencia) legújabb trendjeiről, gazdasági hatásairól és gyakorlati alkalmazásairól egyeztetnek.

A Budapest Eye bejegyzése szerint Varga Judit megjelenése nem maradt észrevétlen, és továbbra is komoly érdeklődés övezi a személyét annak ellenére, hogy korábban távolabb került a közélettől.