Várkonyi Andrea megmutatta, mivel lepte meg férje az ötödik évfordulón

A pár hat éve alkot egy párt, öt éve pedig házasok. Az évforduló alkalmából Mészáros Lőrinc egy hatalmas, szív alakú rózsafallal lepte meg feleségét. A nagyjából másfél-két méteres dekorációt Várkonyi Andrea számára rózsaszirmok és gyertyák tették még látványosabbá.

Mészáros Lőrinc különleges meglepetéssel készült Várkonyi Andreának az évfordulóra.

Fotó: Szabolcs László / MW

Erre biztosan nem számított Várkonyi Andrea

Az üzletasszony a különleges ajándékról fotót is megosztott a közösségi oldalán, így követői is bepillanthatnak az évfordulós meglepetésbe. Várkonyi Andrea korábban már beszélt arról, hogy férje romantikus és érzelmes oldalát elsősorban ő ismeri. Elmondása szerint különösen nagyra értékeli Mészáros Lőrinc figyelmességét és odaadását.

A műsorvezető-üzletasszony a jeles évforduló alkalmából adott mai interjúban mesélt részletesen kapcsolatukról, a magánéletüket érő kritikákról és a mindennapjaikról.