Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Holttestet találtak a Béke térnél, rendőrök zárták le az utcát – helyszíni fotók

Rendkívüli

Elfogyott Zelenszkij türelme – káromkodva válaszolt az őt kérdező újságírónak

évforduló

Várkonyi Andrea megmutatta, mivel lepte meg férje az ötödik évfordulón

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ötödik házassági évfordulóját ünnepli Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc: a pár pontosan öt éve, 2021. szeptember 24-én kötött házasságot. A jeles alkalomra az üzletember igazán látványos meglepetéssel készült feleségének.
Link másolása
Vágólapra másolva!
évfordulómészáros lőrincvárkonyi andrea

A pár hat éve alkot egy párt, öt éve pedig házasok. Az évforduló alkalmából Mészáros Lőrinc egy hatalmas, szív alakú rózsafallal lepte meg feleségét. A nagyjából másfél-két méteres dekorációt Várkonyi Andrea számára rózsaszirmok és gyertyák tették még látványosabbá.

Várkonyi Andrea
Mészáros Lőrinc különleges meglepetéssel készült Várkonyi Andreának az évfordulóra.
Fotó: Szabolcs László / MW

Erre biztosan nem számított Várkonyi Andrea

Az üzletasszony a különleges ajándékról fotót is megosztott a közösségi oldalán, így követői is bepillanthatnak az évfordulós meglepetésbe. Várkonyi Andrea korábban már beszélt arról, hogy férje romantikus és érzelmes oldalát elsősorban ő ismeri. Elmondása szerint különösen nagyra értékeli Mészáros Lőrinc figyelmességét és odaadását.

A műsorvezető-üzletasszony a jeles évforduló alkalmából adott mai interjúban mesélt részletesen kapcsolatukról, a magánéletüket érő kritikákról és a mindennapjaikról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!