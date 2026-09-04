Nem mindennapi dolgok kerültek elő a Velencei-tó medréből – fotók

Újabb medertakarítást szervezett Gárdony önkormányzata a Velencei-tó területén, miután az augusztus eleji közösségi akció után többen jelezték, hogy folytatnák a munkát. Az önkéntesek ezúttal két újabb helyszínen gyűjtötték össze a kisvizes, illetve szárazra került mederrészeken található hulladékot.

A Velencei-tó medertakarításán részt vevő önkéntesek egy része

Fotó: Gárdony önkormányzatának Facebook-oldala

A takarításban gyerekek, felnőttek és nyugdíjasok is részt vettek. A Nádfal kikötőnél Eötvös Pál polgármester, a Sirály strandon Omischl Mihály alpolgármester fogadta a segítőket.

A munkát az előző éjszakai eső is nehezítette. A száraznak tűnő meder egyes részei mély, ragadós iszappá váltak, amelyben az önkéntesek helyenként térdig vagy combközépig süllyedtek. A biztonságos közlekedéshez, valamint az összegyűjtött hulladék partra juttatásához köteleket és pallókat is használtak.

Gumiabroncsok és fémdarabok kerültek elő a Velencei-tóból

A mederből egyebek mellett régi gumiabroncsokat, mosógépdobot, műanyag ládákat és vasrudakat szedtek ki. A Feol.hu információi szerint a gumiabroncsok egy részét évtizedekkel ezelőtt a csónakok és kisebb hajók kikötésénél használhatták ütközésvédelemre, így ezek közül több később kerülhetett a vízbe. Emellett szándékosan eldobott hulladék is lehet közöttük.