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Velencei-tó

Nem mindennapi dolgok kerültek elő a Velencei-tó medréből – fotók

37 perce
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Újabb közösségi medertakarítást tartottak Gárdonyban, ahol több korosztály önkéntesei dolgoztak együtt. A Velencei-tó medréből ezúttal is nagy mennyiségű hulladék és több, évtizedekkel ezelőtt a vízbe kerülhetett tárgy került elő.
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Velencei-tóönkéntes akcióalacsony vízállás

Újabb medertakarítást szervezett Gárdony önkormányzata a Velencei-tó területén, miután az augusztus eleji közösségi akció után többen jelezték, hogy folytatnák a munkát. Az önkéntesek ezúttal két újabb helyszínen gyűjtötték össze a kisvizes, illetve szárazra került mederrészeken található hulladékot.

Velencei-tó medertakarítás, Gárdony, medertakarítás, hulladék, gumiabroncs, önkéntesek, Sirály strand, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Magyar Országos Horgász Szövetség A Velencei-tó medertakarításán részt vevő önkéntesek egy része
A Velencei-tó medertakarításán részt vevő önkéntesek egy része
Fotó: Gárdony önkormányzatának Facebook-oldala

A takarításban gyerekek, felnőttek és nyugdíjasok is részt vettek. A Nádfal kikötőnél Eötvös Pál polgármester, a Sirály strandon Omischl Mihály alpolgármester fogadta a segítőket.

A munkát az előző éjszakai eső is nehezítette. A száraznak tűnő meder egyes részei mély, ragadós iszappá váltak, amelyben az önkéntesek helyenként térdig vagy combközépig süllyedtek. A biztonságos közlekedéshez, valamint az összegyűjtött hulladék partra juttatásához köteleket és pallókat is használtak.

Gumiabroncsok és fémdarabok kerültek elő a Velencei-tóból

A mederből egyebek mellett régi gumiabroncsokat, mosógépdobot, műanyag ládákat és vasrudakat szedtek ki. A Feol.hu információi szerint a gumiabroncsok egy részét évtizedekkel ezelőtt a csónakok és kisebb hajók kikötésénél használhatták ütközésvédelemre, így ezek közül több később kerülhetett a vízbe. Emellett szándékosan eldobott hulladék is lehet közöttük.

Az akció szakmai partnere a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Országos Horgász Szövetség volt. Munkatársaik eszközökkel, személyes részvétellel és az összegyűjtött hulladék elszállításával segítették a munkát.

 

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