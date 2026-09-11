Verekedésbe keveredett egy dunaföldvári képviselő, három embert vittek kórházba

A verekedés szeptember 5-én történt Dunaföldváron, a Sárga pincegödörnél rendezett eseményen. A helyszínre rendőröket is riasztottak, a történtekben pedig három ember megsérült.

A verekedésbe keveredett Kiss Lajos Csaba választási plakátja a 2024-es önkormányzati voksolás idején

Fotó: Facebook

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint aznap a helyszínről három fejsérültet szállítottak kórházba.

A történtekről egy szemtanú kereste meg a TEOL helyi lapot.

Elmondása szerint a verekedés egyik résztvevője Kiss Lajos, Dunaföldvár önkormányzati képviselője, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke volt.

A szemtanú szerint a képviselő és a másik érintett férfi is ittas volt.

A képviselő elismerte a verekedést

Kiss Lajos később megerősítette, hogy valóban történt incidens, ugyanakkor saját állítása szerint nem ő kezdeményezte a konfliktust.

A képviselő azt mondta, hogy őt ütötték meg először, így ő volt az eset sértettje.

A konfliktus előzményeiről a szemtanú azt mondta, hogy Kiss Lajos többször nekidőlt egy olyan autónak, amely nem az övé volt. A jármű tulajdonosa felszólította, hogy ezt ne tegye, a helyzet azonban ezt követően elmérgesedett.

Kiss Lajos elismerte, hogy valóban nekidőlt az autónak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem okozott benne kárt. A képviselő szerint az a férfi, aki később megütötte őt, az esemény során korábban már mással is konfliktusba került.

A rendőrség is nyomoz

A történtek miatt a Dunaföldvári Rendőrőrsön büntetőeljárás indult. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozást „nyilvános rendezvényen vagy gyűlésen elkövetett garázdaság bűntett” elkövetésének gyanúja miatt folytatják, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Kiss Lajos 24 éve tagja Dunaföldvár képviselő-testületének. A 2024-es önkormányzati választáson független jelöltként jutott be ismét a testületbe, jelenleg pedig a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke.

Összeverekedtek a futballszurkolók Marosvásárhelyen

A rendőrség lépett közbe, miután két futballszurkoló összeverekedett Marosvásárhelyen. A verekedést követően összesen 40 személyt igazoltattak, akik közül több mint húszat a rendőrségre vittek kihallgatásra.