Verekedésbe keveredett egy dunaföldvári képviselő, három embert vittek kórházba

A verekedés szeptember 5-én történt Dunaföldváron, a Sárga pincegödörnél rendezett eseményen. A helyszínre rendőröket is riasztottak, a történtekben pedig három ember megsérült.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint aznap a helyszínről három fejsérültet szállítottak kórházba.
A történtekről egy szemtanú kereste meg a TEOL helyi lapot.
Elmondása szerint a verekedés egyik résztvevője Kiss Lajos, Dunaföldvár önkormányzati képviselője, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke volt.
A szemtanú szerint a képviselő és a másik érintett férfi is ittas volt.
A képviselő elismerte a verekedést
Kiss Lajos később megerősítette, hogy valóban történt incidens, ugyanakkor saját állítása szerint nem ő kezdeményezte a konfliktust.
A képviselő azt mondta, hogy őt ütötték meg először, így ő volt az eset sértettje.
A konfliktus előzményeiről a szemtanú azt mondta, hogy Kiss Lajos többször nekidőlt egy olyan autónak, amely nem az övé volt. A jármű tulajdonosa felszólította, hogy ezt ne tegye, a helyzet azonban ezt követően elmérgesedett.
Kiss Lajos elismerte, hogy valóban nekidőlt az autónak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem okozott benne kárt. A képviselő szerint az a férfi, aki később megütötte őt, az esemény során korábban már mással is konfliktusba került.
A rendőrség is nyomoz
A történtek miatt a Dunaföldvári Rendőrőrsön büntetőeljárás indult. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozást „nyilvános rendezvényen vagy gyűlésen elkövetett garázdaság bűntett” elkövetésének gyanúja miatt folytatják, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Kiss Lajos 24 éve tagja Dunaföldvár képviselő-testületének. A 2024-es önkormányzati választáson független jelöltként jutott be ismét a testületbe, jelenleg pedig a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke.
Összeverekedtek a futballszurkolók Marosvásárhelyen
A rendőrség lépett közbe, miután két futballszurkoló összeverekedett Marosvásárhelyen. A verekedést követően összesen 40 személyt igazoltattak, akik közül több mint húszat a rendőrségre vittek kihallgatásra.