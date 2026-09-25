Elszabadultak az indulatok Debrecenben: tömegverekedés lett a szerelmi vitából

Szerelmi féltékenység miatt esett egymásnak több középiskolás Debrecenben. A verekedés a reggeli csúcsforgalomban, egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen vette kezdetét. Az esetről egy autós videófelvételt készített, amelyet később eljuttatott a rendőrségnek.

Tömegverekedés lett a szerelmi vitából. / Fotó: TV2

Tömegverekedés lett a szerelmi vitából

A TV2 Híradó információi szerint a felvételen először három fiatal látható, akik a zebrán verekednek, majd a járdáról többen is bekapcsolódnak a balhéba. A dulakodás során többen a földre kerültek.

A rendőrségre a hét elején érkezett bejelentés az ügyben. A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság miatt indított eljárást, és a kamerafelvételek alapján már azonosították is a résztvevőket. Mivel fiatalkorúakról van szó, a rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben várhatóan próbára bocsátás intézkedést fognak kiszabni.

A csatorna úgy tudja, a konfliktus hátterében az állt, hogy két fiúnak ugyanaz a lány tetszett, a vitába pedig a barátaik is beszálltak.

Nem ez az első ilyen eset az érintett középiskolában

Néhány évvel ezelőtt két lány veszett össze egy fiú miatt, és az a vita késelésig fajult. Akkor az egyik lány az iskola mögötti játszótéren támadt rá diáktársára, mert azt hitte, a fiú még mindig tartja vele a kapcsolatot. A támadó kést rántott, és többször megszúrta riválisát, aki kórházba került, de szerencsére maradandó sérülések nélkül felépült.

A mostani utcai verekedés ügyében a rendőrség a nyomozás érdekeire való tekintettel egyelőre nem közölt további részleteket.