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testület

Leváltották Vidnyánszky Attilát: ő lesz az utódja az SZFE élén

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A teljes korábbi kuratórium távozott a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) fenntartó alapítvány éléről. A testület új elnöke Vidnyánszky Attila után a filmesztéta, Kovács András Bálint lett, mialatt a Nemzeti Színházban továbbra is zajlik a Vidnyánszky elmozdítását előkészítő átvilágítás.
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testületVidnyánszky Attilaelnöknemzeti színházszfe

Kinevezték a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) működtető alapítvány testületének új kuratóriumát. Vidnyánszky Attila mellett szeptember elsejétől a teljes korábbi kuratórium - dr. Bacsa György, dr. Lajos Tamás László, Rátóti Zoltán és dr. Világi Oszkár -, távozott, a testület új elnöke pedig Kovács András Bálint filmesztéta lett, aki a kilencvenes években már vezette az egyetem mozgóképelmélet szakát, illetve 2026 tavaszáig megbízott előadója volt az SZFE-nek.

20250917 Budapest A Magyar Nemzeti Színház évadbejelentő sajtótájékoztatója fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Vidnyánszky Attila, a színház vezérigazgatója
Megvan Vidnyánszky Attila utódja az SZFE élén / Fotó: MW/Polyák Attila

Az SZFE új kuratóriumi összetétele 2026. szeptember 1-jétől:

  • Kovács András Bálint (elnök)
  • Dániel Gábor
  • Jeney Zoltánné Dr. Tóth Éva
  • Imely Zoltán Antal
  • Upor László

A felügyelőbizottság elnöki posztját Balog Éva Mária vette át, a testület tagjai Huszár Erika és Román Zsuzsa Zsófia lettek - írja a Blikk.

Zajlik az átvilágítás Vidnyánszky Attila ellen

Mindeközben a Nemzeti Színházban augusztus 14. óta átfogó törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzést folytat a minisztérium. Ennek kapcsán Vidnyánszky Attila korábban úgy fogalmazott, tiszta lelkiismerettel állnak a Nemzeti Színház előtt álló vizsgálatok elé, ugyanakkor úgy látja, hogy a háttérben nem feltétlenül valódi szakmai szempontok mérlegelése áll, inkább politikai ürügykeresést érez a történtek mögött. Erről ITT lehet részletesebben olvasni!


 

 

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