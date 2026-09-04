Leváltották Vidnyánszky Attilát: ő lesz az utódja az SZFE élén

Kinevezték a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) működtető alapítvány testületének új kuratóriumát. Vidnyánszky Attila mellett szeptember elsejétől a teljes korábbi kuratórium - dr. Bacsa György, dr. Lajos Tamás László, Rátóti Zoltán és dr. Világi Oszkár -, távozott, a testület új elnöke pedig Kovács András Bálint filmesztéta lett, aki a kilencvenes években már vezette az egyetem mozgóképelmélet szakát, illetve 2026 tavaszáig megbízott előadója volt az SZFE-nek.

Megvan Vidnyánszky Attila utódja az SZFE élén / Fotó: MW/Polyák Attila

Az SZFE új kuratóriumi összetétele 2026. szeptember 1-jétől:

Kovács András Bálint (elnök)

(elnök) Dániel Gábor

Jeney Zoltánné Dr. Tóth Éva

Imely Zoltán Antal

Upor László

A felügyelőbizottság elnöki posztját Balog Éva Mária vette át, a testület tagjai Huszár Erika és Román Zsuzsa Zsófia lettek - írja a Blikk.

Zajlik az átvilágítás Vidnyánszky Attila ellen Mindeközben a Nemzeti Színházban augusztus 14. óta átfogó törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzést folytat a minisztérium. Ennek kapcsán Vidnyánszky Attila korábban úgy fogalmazott, tiszta lelkiismerettel állnak a Nemzeti Színház előtt álló vizsgálatok elé, ugyanakkor úgy látja, hogy a háttérben nem feltétlenül valódi szakmai szempontok mérlegelése áll, inkább politikai ürügykeresést érez a történtek mögött. Erről ITT lehet részletesebben olvasni!



