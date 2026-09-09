Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az iPhone Duo, bemutatta első hajlítható telefonját az Apple

budapestre

Lecsapott a vihar Magyarországra, brutális felhőszakadás érkezett

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hirtelen változott meg az időjárás a fővárosban, megérkezett a vihar Budapestre. A zivatarokkal együtt heves esőzés is kezdődött, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdulhat a városra. Jelenleg az ország középső részén tombol a vihar.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapestrefővárosbudapest

A vihar több hullámban érte el Budapestet, az eső mellett dörgés és villámlás is kíséri a zivatarokat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt átmenetileg jelentősen romolhatnak a közlekedési körülmények.

Hidegfront, vihar, eső, időjárás
Budapestet elérte a vihar
Fotó: Shutterstock / Shutterstock (Illusztráció)

Megérkezett a vihar, holnap is erre kell készülni

A heves esőzés rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet juttathat az utakra, ezért az autósoknak és a gyalogosoknak is érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük. A viharos idő a következő időszakban is okozhat újabb záporokat és zivatarokat a főváros térségében.

Csütörtökön már a hidegfront határozza meg időjárásunkat. Keleten is megnövekszik a felhőzet, és csak időnként süthet ki a nap. A fronttal egy széteső csapadékzóna is érkezik, így többfelé előfordulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél élénk, erős lökésekkel kísérheti a front átvonulását. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Zala vármegyére.

Nem csak a fővárosban tombol a vihar, hanem az ország más részein is. Van, ahol fákat csavart ki az erős szél:

További látványos videókért lapozzon a következő oldalra!

1 2
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!