Újabb vihar csap le az országra: 15 megyére adtak ki riasztást

Csütörtök este, valamint péntekre virradó éjszaka nyugat, délnyugat felől egy kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, amelybe beágyazottan zápor, néhol esetleg zivatar is előfordulhat – közölte a HungaroMet. Tizenöt megyére adtak ki elsőfokú riasztást.

Vihar miatt adtak ki riasztást: itt csap le az ítéletidő - Fotó: Pexels

Vihar miatt adtak ki riasztást: itt csap le az ítéletidő

Hozzátették, hogy a csapadékzóna észak, északkelet felé helyeződik, és péntek kora délutánig várhatóan a Dunántúl északnyugati felét, a Dunakanyar, illetve Nógrád tágabb térségét érinti leginkább.

A Nyugat- és Észak-Dunántúlon, illetve északon nagy mennyiségű csapadékra van kilátás (általában 10-25 milliméter), de a beágyazott konvektív csapadékgócok miatt lokálisan ennél több (körülbelül 25-40 milliméter) is eshet.

Megyéken belül is jelentős eltérések lehetnek a lehullott csapadékösszegek tekintetében.

Viharos széllökések is kialakulhatnak

Péntek délután a délkeleti, keleti országrészben a záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket többfelé viharos széllökések (általában. 60-90 kilométer per óra), lokálisan intenzív csapadék, kisebb eséllyel aprószemű jég kísérheti. Heves zivatarok sem zárhatóak ki a Viharsarokban, illetve a keleti határvidéken, melyekhez lokálisan 90 kilométer per óra feletti, erősen viharos szélrohamok is társulhatnak. Késő estére a cellák elhagyják az országot.