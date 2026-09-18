Gázolt a villamos a Széna téren, pótlóbuszok járnak a 4-es és 6-os helyett

A villamos a fővárosi Széna téren, a bevásárlóközpont előtt gázolt el egy embert péntek délután. A baleset miatt a 4-es és a 6-os villamosok nem közlekednek a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között.

Villamos gázolt a Széna téren, pótlóbuszok járnak a 4-es és 6-os helyett

Fotó: BKK

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek, amelyek a 4-es és a 6-os villamosokat helyettesítik.

A 17-es villamos is terelve jár

A baleset miatt a 17-es villamos közlekedésében is változás van. A járat terelve, a Batthyány térig közlekedik, ezért nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat.

Az érintett szakaszon közlekedőknek ezért érdemes fokozott figyelemmel indulniuk, és a pótlóbuszok miatt hosszabb menetidővel is számolniuk.

Augusztus végén hasonló eset történt, akkor egy gyereket gázolt el a villamos.