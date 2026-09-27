Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli, délkeleti szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban, reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. Reggelre 9 fokig hűl le a levegő, délutánra 23 fok köré melegszik a levegő a térségben.

Visszatér a nyárias idő: hétfőn akár 26 fok is lehet - Fotó: Pexels

Hétfőn szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Északkeleten, keleten és néhol északnyugaton élénk lehet a déli, délkeleti szél. Hajnalra, reggelre helyenként ismét párássá, ködössé válik a levegő. Hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.