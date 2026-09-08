Történelmi mélyponton a Duna vízállása, Budapestnél 1 centit mértek

Budapestnél negatív rekord született a Duna vízállásában, a mérőműszerek mindössze 1 centimétert mutattak kedd délre.

Történelmi mélyponton a Duna vízállása: most még rosszabb a helyzet, mint nyáron

Fotó: Ladóczki Balázs

Ez a vízszint még a nyári hónapok súlyosan aszályos időszakában tapasztaltnál is alacsonyabb.

A 2018-as negatív rekord már júliusban megdőlt, akkor a hó végén 27 cm-t mért a Vízügy. Az apadás tovább folytatódott, és augusztusban közel 20 centit süllyedt a vízszint, mára pedig 1 centiméterre alacsonyodott – írja az Időkép.

Az extrém alacsony vízállás jelentősen nehezíti a folyami hajózást, ráadásul a mederben rejtőző akadályok miatt a vízi közlekedés biztonságát is közvetlenül veszélyezteti.

A vízügyi szakemberek szerint a tartós csapadékhiány és a folyó vízgyűjtő területén tapasztalt rendkívüli szárazság együttesen vezetett ehhez az állapot kialakulásához – írták. A Duna vízgyűjtőjére szerdán érkezhet csapadék, ami előreláthatólag estére eléri hazánkat.

Háborús relikviák kerülnek elő az alacsony vízállású Dunából - galéria

Újabb háborús relikvia bukkant elő a Dunából. Az alacsony vízállás miatt már nem egyszer bukkantak elő érdekes tárgyak, vagy épp hadianyagok: Baján például az a hajóroncs vált láthatóvá, amely már évek óta lázban tartja a helyieket.