Újabb iskolákban folytatódnak a vizsgálatok a tatai vízproblémák után

A vízminőség ellenőrzése a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő tatabányai intézményekben is folyamatban van. A tankerület a Kemma.hu megkeresésére közölte, hogy a tatai intézményekben már megtörténtek a vizsgálatok, Tatabányán azonban még tart az ellenőrzés.
Tatabányán is megvizsgálják a vízminőséget
A vizsgálatok előzménye, hogy az egyik tatai, tankerületi fenntartású intézményből jelzés érkezett a közműhálózaton keresztül érkező víz minőségével kapcsolatban. Ezt követően független szakértő bevonásával több tatai intézményben is mintát vettek.
A vizsgálatok során több helyen az ivóvíz egyes összetevőinél határérték feletti értékeket mértek. A tankerület szerint az eredményeket befolyásolhatta, hogy a nyári szünetben több intézményben hosszabb ideig alig használták a vízhálózatot, így pangó víz alakulhatott ki. Ez ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy a határérték feletti értékeket ez okozta.
Az érintett intézmények vízhálózatát átmosták. Elővigyázatosságból a szükséges vizsgálatok és intézkedések lezárásáig nem javasolják a csapvíz fogyasztását, ezért az ivóvizet palackozott, ballonos vagy tartályos vízzel biztosítják.
A tatai önkormányzat időközben szélesebb körű ellenőrzést is indított: valamennyi saját fenntartású intézményében, köztük az óvodákban és bölcsődékben is megvizsgáltatja a vizet. Az iskolákban a tankerülettel együttműködve külön, független vizsgálatot is végeztek.
A tatabányai szakképzési intézményekben nem tapasztaltak problémát
A Tatabányai Szakképzési Centrum (TSZC) intézményeiben más a helyzet. Gál Csaba, a centrum kancellárja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy ezek az intézmények nyáron sem állnak le teljesen, egyebek mellett felnőttképzéseket is tartanak, ezért a vízhálózat jellemzően nem marad hónapokon keresztül használaton kívül.
A kancellár közlése szerint jogszabályi kötelezettség alapján minden évben ellenőrzik a legionella jelenlétét, és ezt 2026-ban is elvégezték.
Az intézményeinkben nem tapasztaltunk problémát a vízzel kapcsolatban. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a legionella jelenlétét minden évben ellenőrizzük, ezt idén is elvégeztük, ezen kívül azonban átfogó vízminőségi vizsgálatra eddig nem került sor
– mondta Gál Csaba.
A Tatabányai Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a tatabányai, általa fenntartott intézmények ellenőrzése jelenleg is tart. A vizsgálatok eredményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.