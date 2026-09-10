Újabb iskolákban folytatódnak a vizsgálatok a tatai vízproblémák után

A vízminőség ellenőrzése a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő tatabányai intézményekben is folyamatban van. A tankerület a Kemma.hu megkeresésére közölte, hogy a tatai intézményekben már megtörténtek a vizsgálatok, Tatabányán azonban még tart az ellenőrzés.

A vízminőség ellenőrzése jelenleg is folyamatban van a tankerület fenntartásában működő tatabányai intézményekben

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Tatabányán is megvizsgálják a vízminőséget

A vizsgálatok előzménye, hogy az egyik tatai, tankerületi fenntartású intézményből jelzés érkezett a közműhálózaton keresztül érkező víz minőségével kapcsolatban. Ezt követően független szakértő bevonásával több tatai intézményben is mintát vettek.

A vizsgálatok során több helyen az ivóvíz egyes összetevőinél határérték feletti értékeket mértek. A tankerület szerint az eredményeket befolyásolhatta, hogy a nyári szünetben több intézményben hosszabb ideig alig használták a vízhálózatot, így pangó víz alakulhatott ki. Ez ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy a határérték feletti értékeket ez okozta.

Az érintett intézmények vízhálózatát átmosták. Elővigyázatosságból a szükséges vizsgálatok és intézkedések lezárásáig nem javasolják a csapvíz fogyasztását, ezért az ivóvizet palackozott, ballonos vagy tartályos vízzel biztosítják.

A tatai önkormányzat időközben szélesebb körű ellenőrzést is indított: valamennyi saját fenntartású intézményében, köztük az óvodákban és bölcsődékben is megvizsgáltatja a vizet. Az iskolákban a tankerülettel együttműködve külön, független vizsgálatot is végeztek.

A tatabányai szakképzési intézményekben nem tapasztaltak problémát

A Tatabányai Szakképzési Centrum (TSZC) intézményeiben más a helyzet. Gál Csaba, a centrum kancellárja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy ezek az intézmények nyáron sem állnak le teljesen, egyebek mellett felnőttképzéseket is tartanak, ezért a vízhálózat jellemzően nem marad hónapokon keresztül használaton kívül.

A kancellár közlése szerint jogszabályi kötelezettség alapján minden évben ellenőrzik a legionella jelenlétét, és ezt 2026-ban is elvégezték.

Az intézményeinkben nem tapasztaltunk problémát a vízzel kapcsolatban. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a legionella jelenlétét minden évben ellenőrizzük, ezt idén is elvégeztük, ezen kívül azonban átfogó vízminőségi vizsgálatra eddig nem került sor

– mondta Gál Csaba.