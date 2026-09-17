A Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottjával szemben elutasította az ügyészség letartóztatásra irányuló indítványát a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI megkeresésére.

Volánbusz: szabadlábra helyezték a harmadik gyanúsítottat

Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtök délelőtti tájékoztatása szerint az ügyben eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás az „önálló intézkedésre jogosult személy” által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint más korrupciós bűncselekmények miatt folyik.

Az ügyészség három gyanúsított letartóztatását indítványozta.

Két gyanúsított letartóztatásban marad

A bíróság két gyanúsított, Sz. N. és J. D. esetében helyt adott az ügyészség indítványának, és nem jogerős végzésével egy hónapra elrendelte letartóztatásukat.

A sajtó Sz. N.-t Szivek Norbertként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójaként, J. D.-t pedig Jellinek Dánielként, az Indotek Group vezérigazgatójaként azonosította.

A bíróság a letartóztatásokat többek között a szökés, az elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélyével indokolta. J. D. esetében emellett a bűnismétlés veszélyét is figyelembe vették.

A harmadik gyanúsított esetében ugyanakkor a bíróság nem látta indokoltnak a letartóztatást, így ő szabadlábra került. A Fővárosi Törvényszék péntekre ígért részletes tájékoztatást a döntés indokairól.

A Központi Nyomozó Főügyészség közölte azt is, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta folytat önálló nyomozást. Ez az eljárás elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő, vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

Az NNI nyomozása a Volán-társaságokhoz köthető, mintegy tíz évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt indult hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával. Ebben az eljárásban nyolc gyanúsított van, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója.