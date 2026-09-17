Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Volánbusz-ügyben

Volánbusz

Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Volánbusz-ügyben

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb fordulat történt a Volánbusz ügyében, a bíróság két gyanúsított letartóztatásáról döntött. Eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három letartóztatását indítványozta az ügyészség. Az Indotek Group aránytalannak tartja a Jellinek Dániellel szembeni kényszerintézkedést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
VolánbuszJellinek Dánielletartóztatás

A Központi Nyomozó Főügyészség korábban három gyanúsított letartóztatását indítványozta, a bíróság csütörtökön két ember esetében döntött a kényszerintézkedésről – írta meg az MTI. A 24.hu azt írta, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság letartóztatta Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját a Volánbusz-üggyel összefüggésben. 

Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is letartóztatták a Volánbusz-üggyel összefüggésben (Forrás: Indoktek Group)
Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is letartóztatták a Volánbusz-üggyel összefüggésben (Forrás: Indoktek Group)

Az Indotek Group aránytalannak tartja a Jellinek Dániellel szembeni kényszerintézkedést

Indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával, Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group csütörtöki közleményében. A vállalat azt írta, hogy Jellinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt, és teljes körűen együttműködött velük. 

A cég határozott határozott álláspontja szerint a cégvezető nem követett el bűncselekményt. Bízik abban, hogy a folyamatban lévő vizsgálat ezt tisztázza, és a vezérigazgató ellen folyó eljárást rövidesen megszüntetik.

A bíróság csütörtöki döntése nincs hatással a működésükre, a vizsgálat az Indotek egyetlen társaságát vagy vagyonelemét sem érinti - írta a cég.

A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön közölte, hogy már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz-beszerzéseihez kapcsolódó, milliárdos vesztegetési ügyben. Az öt gyanúsított közül hárman őrizetben vannak, az ügyészség mindhármuk letartóztatását indítványozta.

Már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz-ügyben

Az ügyészség szerint a gyanúsítottaknál fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye, illetve veszélyeztethetik a bizonyítást. A közlemény szerint több száz millió forintos jogtalan előnyök átadását és átvételét vizsgálják, két gyanúsítottnál pedig milliárdos nagyságrendű összegek is felmerültek.

Az eljárásban a Központi Nyomozó Főügyészség május 15. óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyó másik eljárástól. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!