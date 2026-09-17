Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Volánbusz-ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség korábban három gyanúsított letartóztatását indítványozta, a bíróság csütörtökön két ember esetében döntött a kényszerintézkedésről – írta meg az MTI. A 24.hu azt írta, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság letartóztatta Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját a Volánbusz-üggyel összefüggésben.
Az Indotek Group aránytalannak tartja a Jellinek Dániellel szembeni kényszerintézkedést
Indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával, Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group csütörtöki közleményében. A vállalat azt írta, hogy Jellinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt, és teljes körűen együttműködött velük.
A cég határozott határozott álláspontja szerint a cégvezető nem követett el bűncselekményt. Bízik abban, hogy a folyamatban lévő vizsgálat ezt tisztázza, és a vezérigazgató ellen folyó eljárást rövidesen megszüntetik.
A bíróság csütörtöki döntése nincs hatással a működésükre, a vizsgálat az Indotek egyetlen társaságát vagy vagyonelemét sem érinti - írta a cég.
A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön közölte, hogy már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz-beszerzéseihez kapcsolódó, milliárdos vesztegetési ügyben. Az öt gyanúsított közül hárman őrizetben vannak, az ügyészség mindhármuk letartóztatását indítványozta.
Az ügyészség szerint a gyanúsítottaknál fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye, illetve veszélyeztethetik a bizonyítást. A közlemény szerint több száz millió forintos jogtalan előnyök átadását és átvételét vizsgálják, két gyanúsítottnál pedig milliárdos nagyságrendű összegek is felmerültek.
Az eljárásban a Központi Nyomozó Főügyészség május 15. óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyó másik eljárástól.