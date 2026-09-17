Már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz-ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség az „önálló intézkedésre jogosult személy” által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában már öt embert hallgatott ki gyanúsítottként. A Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos ügyben jelenleg három gyanúsított van őrizetben.

A Volánbusz Zrt.-t érintő ügyben már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként (Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook)

Volánbusz-ügy: több százmilliós és milliárdos összegek is érintettek

A főügyészség közleménye szerint a három őrizetben lévő gyanúsított esetében indítványt tettek letartóztatásuk elrendelésére, amelyről a bíróság csütörtökön dönt.

Az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsítottak esetében felmerül a szökés veszélye, tekintettel az ügy tárgyát képező bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, valamint a jogtalan előnyként átvett és átadott több száz millió, illetve két gyanúsított esetében milliárdos nagyságrendű pénzösszegekre.

Ezen túlmenően feltehető, hogy veszélyeztetnék a további bizonyítást, továbbá egyikük esetében reális a bűnismétlés veszélye is – fűzték hozzá. A három gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele a halmazati szabályokra figyelemmel öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.

A nyomozó főügyészség ismét hangsúlyozta, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta folytat önálló nyomozást. Ez elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő, vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem közölhető egyéb adat – áll a közleményben.