Fotón a baleset: fának ütközött, majd kisiklott egy vonat Baranyában

A Bajáról 14:15-kor Dombóvárra elindult vonat (38713) egy pályára dőlt fának ütközött Szalatnak közelében, és emiatt kisiklott – közölte a Mávinform.

Fának ütközött, majd kisiklott a vonat

Fotó: Facebook/MÁVINFORM

Az eset során szerencsére senki nem sérült meg.

A baleset miatt Dombóvár és Máza-Szászvár között, a műszaki mentés befejezéséig pótlóbuszok közlekednek, várhatóan több napig. Ugyanis meg kell várni azt a darut, ami visszaemeli a sínre a motorvonatot.

Meghibásodott fénysorompó miatt folyamatosan dudálnak a vonatok Márkón, a helyiek már aludni sem tudnak

Hétfő délelőtt óta nem működik a vasúti fénysorompó Márkón, a vonatok azonban továbbra is közlekednek, és hangos dudaszóval figyelmeztetik az átkelőnél lévőket. A fénysorompó meghibásodása nemcsak a közlekedőknek okoz gondot, az éjszakai órákban a környéken élők pihenését is megnehezíti.

