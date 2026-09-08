Fotón a baleset: fának ütközött, majd kisiklott egy vonat Baranyában

Pályára dőlt fának ütközött, majd kisiklott egy motorvonat a Baranya megyei Szalatnak közelében kedden délután. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.
A Bajáról 14:15-kor Dombóvárra elindult vonat (38713) egy pályára dőlt fának ütközött Szalatnak közelében, és emiatt kisiklott – közölte a Mávinform.
Az eset során szerencsére senki nem sérült meg.
A baleset miatt Dombóvár és Máza-Szászvár között, a műszaki mentés befejezéséig pótlóbuszok közlekednek, várhatóan több napig. Ugyanis meg kell várni azt a darut, ami visszaemeli a sínre a motorvonatot.
Meghibásodott fénysorompó miatt folyamatosan dudálnak a vonatok Márkón, a helyiek már aludni sem tudnak
Hétfő délelőtt óta nem működik a vasúti fénysorompó Márkón, a vonatok azonban továbbra is közlekednek, és hangos dudaszóval figyelmeztetik az átkelőnél lévőket. A fénysorompó meghibásodása nemcsak a közlekedőknek okoz gondot, az éjszakai órákban a környéken élők pihenését is megnehezíti.
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