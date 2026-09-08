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vonat

Fotón a baleset: fának ütközött, majd kisiklott egy vonat Baranyában

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Pályára dőlt fának ütközött, majd kisiklott egy motorvonat a Baranya megyei Szalatnak közelében kedden délután. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.
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vonatBaranya megyevonatbaleset

A Bajáról 14:15-kor Dombóvárra elindult vonat (38713) egy pályára dőlt fának ütközött Szalatnak közelében, és emiatt kisiklott – közölte a Mávinform.

A Bajáról Dombóvárra elindult vonat Szalatnak közelében fának ütközött, majd kisiklott, senki nem sérült meg
Fának ütközött, majd kisiklott a vonat
Fotó: Facebook/MÁVINFORM

Az eset során szerencsére senki nem sérült meg.

A baleset miatt Dombóvár és Máza-Szászvár között, a műszaki mentés befejezéséig pótlóbuszok közlekednek, várhatóan több napig. Ugyanis meg kell várni azt a darut, ami visszaemeli a sínre a motorvonatot.

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