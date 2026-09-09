Halálra gázolt hajnalban egy embert a vonat Törökszentmiklósnál

Halálos baleset történt szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál, ahol egy tehervonat elgázolt egy embert. A vonatgázolás miatt a helyszínelés idején csak egy vágányon halad a forgalom, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk.
Tehervonat gázolt el egy embert szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál, az áldozat belehalt sérüléseibe.
A tragikus baleset miatt helyszínelés kezdődött a Törökszentmiklós és Fegyvernek-Örményes közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek – írta a Blikk.
A záhonyi fővonal érintett szakaszán emiatt az utasoknak várhatóan 10–15 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.
Fotón a baleset: fának ütközött, majd kisiklott egy vonat Baranyában
Pályára dőlt fának ütközött, majd kisiklott egy motorvonat a Baranya megyei Szalatnak közelében kedden délután. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.
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