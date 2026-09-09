Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bécsből cáfolták meg Magyar Péter állítását: Ausztria tiszta vizet öntött a pohárba

vonat

Halálra gázolt hajnalban egy embert a vonat Törökszentmiklósnál

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálos baleset történt szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál, ahol egy tehervonat elgázolt egy embert. A vonatgázolás miatt a helyszínelés idején csak egy vágányon halad a forgalom, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetgázolás

Tehervonat gázolt el egy embert szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál, az áldozat belehalt sérüléseibe.

vonat, vonatsín
Halálos vonatgázolás történt hajnalban - Illusztráció
Fotó: unsplash.com

A tragikus baleset miatt helyszínelés kezdődött a Törökszentmiklós és Fegyvernek-Örményes közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek – írta a Blikk.

A záhonyi fővonal érintett szakaszán emiatt az utasoknak várhatóan 10–15 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

Fotón a baleset: fának ütközött, majd kisiklott egy vonat Baranyában

Pályára dőlt fának ütközött, majd kisiklott egy motorvonat a Baranya megyei Szalatnak közelében kedden délután. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!