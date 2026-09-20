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vonat

Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat

29 perce
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Vasárnap délelőtt elgázolt egy tehervonat egy embert Szabadkígyós és Békéscsaba között. A rendőrségi helyszínelés idejére egy vágányon közlekednek a szerelvények a szakaszon, így kisebb késésekre lehet számítani.
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vonatgázolásBékéscsaba

Elütött egy embert egy tehervonat Szabadkígyós és Békéscsaba között vasárnap délelőtt, ezért kisebb késésekre lehet számítani a Békéscsaba-Lőkösháza vonalon - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat
Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat

A tájékoztatás szerint feltehetően szándékosan lépett a tehervonat elé az elgázolt ember. A helyszínelés ideje alatt Szabadkígyós és Békéscsaba között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - írja a MÁV.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

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