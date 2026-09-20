Vasárnap délelőtt elgázolt egy tehervonat egy embert Szabadkígyós és Békéscsaba között. A rendőrségi helyszínelés idejére egy vágányon közlekednek a szerelvények a szakaszon, így kisebb késésekre lehet számítani.
Elütött egy embert egy tehervonat Szabadkígyós és Békéscsaba között vasárnap délelőtt, ezért kisebb késésekre lehet számítani a Békéscsaba-Lőkösháza vonalon - közölte a MÁV-csoport a honlapján.
Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat
A tájékoztatás szerint feltehetően szándékosan lépett a tehervonat elé az elgázolt ember. A helyszínelés ideje alatt Szabadkígyós és Békéscsaba között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - írja a MÁV.
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