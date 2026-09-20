Elütött egy embert egy tehervonat Szabadkígyós és Békéscsaba között vasárnap délelőtt, ezért kisebb késésekre lehet számítani a Békéscsaba-Lőkösháza vonalon - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Gázolt a vonat Szabadkígyós és Békéscsaba között: szándékosan léphetett a szerelvény elé az áldozat

A tájékoztatás szerint feltehetően szándékosan lépett a tehervonat elé az elgázolt ember. A helyszínelés ideje alatt Szabadkígyós és Békéscsaba között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - írja a MÁV.