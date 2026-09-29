Nem járnak a vonatok Pozsony és Hegyeshalom között

Pótlóbuszok szállítják az utasokat Pozsony és Hegyeshalom között. A vonatok azért nem járnak a tájékoztatás szerint, mert nincs üzemképes jármű.
Vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Pozsony és Hegyeshalom között - közölte kedden délután a Mávinform a szlovák vasúttársaság tájékoztatására hivatkozva.
A közlés szerint a fennakadás oka, hogy a szlovák főváros és Hegyeshalom közötti vasúti közlekedésre nem áll rendelkezésre üzemképes jármű.
Emiatt a Pozsony és Hegyeshalom közötti nemzetközi vonatok helyett pótlóbuszok indulnak, Rajkán másik pótlóbuszra kell átszállni.
Összeütközött egy autó és egy vonat Felsőpakonyban
Autóval ütközött össze egy vasúti szerelvény kedd délelőtt Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban. A vonatbaleset miatt a vasúti közlekedés is módosult.
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