Nem járnak a vonatok Pozsony és Hegyeshalom között

Vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek Pozsony és Hegyeshalom között - közölte kedden délután a Mávinform a szlovák vasúttársaság tájékoztatására hivatkozva.

A vonatok helyett pótlóbuszok járnak - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A közlés szerint a fennakadás oka, hogy a szlovák főváros és Hegyeshalom közötti vasúti közlekedésre nem áll rendelkezésre üzemképes jármű.

Emiatt a Pozsony és Hegyeshalom közötti nemzetközi vonatok helyett pótlóbuszok indulnak, Rajkán másik pótlóbuszra kell átszállni.

Összeütközött egy autó és egy vonat Felsőpakonyban

Autóval ütközött össze egy vasúti szerelvény kedd délelőtt Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban. A vonatbaleset miatt a vasúti közlekedés is módosult.