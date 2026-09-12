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tiszalök

Vonatbaleset történt, felfordult a közlekedés

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Pótlóbusszal lehet utazni. Balesetezett a Tiszalökre tartó vonat.
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tiszalökközlekedésvonatbaleset

Péntek este vonatbaleset a Tiszalök-Debrecen vasútvonalon, de a közlekedés még szombat reggelre sem állt helyre.

A vonatbaleset óta nem állt helyre teljesen a közlekedés
A vonatbaleset óta nem állt helyre teljesen a közlekedés
Fotó: Pexels

Erre készülj a vonatbaleset után

A szon.hu azt írja, a baleset Szorgalmatos közelében történt, egy András-kereszttel jelzett útátjáróban ütközött össze egy mezőgazdasági vontatóval a debreceni vonat. 

A MÁVInform közölte, a Tiszalökről 4:56-kor Debrecenbe induló személyvonat (36629) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz megállóhelyei:

  • Tiszalök vasútállomás
  • Szorgalmatos, bejárati út (VOLÁN)  
  • Tiszavasvári, Egyházerdő (VOLÁN)   
  • Tiszavasvári vasútállomás     
  • Hajdúnánás, Tedej (VOLÁN) 
  • Hajdúnánás-Vásártér vasúti megállóhely    
  • Hajdúnánás vasútállomás     
  • Hajdúdorog vasútállomás    
  • Hajdúvidi elágazás (VOLÁN) 
  • Hajdúböszörmény vasútállomás      
  • Zelemér, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
  • Hajdúszentgyörgyi bejárati út (VOLÁN)       
  • Debrecen, Józsa, Csonkatorony utca (DKV) 
  • Tócóvölgy vasútállomás        
  • Debrecen vasútállomás

 

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