Vonatbaleset történt, felfordult a közlekedés

Péntek este vonatbaleset a Tiszalök-Debrecen vasútvonalon, de a közlekedés még szombat reggelre sem állt helyre.

A vonatbaleset óta nem állt helyre teljesen a közlekedés

Fotó: Pexels

Erre készülj a vonatbaleset után

A szon.hu azt írja, a baleset Szorgalmatos közelében történt, egy András-kereszttel jelzett útátjáróban ütközött össze egy mezőgazdasági vontatóval a debreceni vonat.

A MÁVInform közölte, a Tiszalökről 4:56-kor Debrecenbe induló személyvonat (36629) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz megállóhelyei:

Tiszalök vasútállomás

Szorgalmatos, bejárati út (VOLÁN)

Tiszavasvári, Egyházerdő (VOLÁN)

Tiszavasvári vasútállomás

Hajdúnánás, Tedej (VOLÁN)

Hajdúnánás-Vásártér vasúti megállóhely

Hajdúnánás vasútállomás

Hajdúdorog vasútállomás

Hajdúvidi elágazás (VOLÁN)

Hajdúböszörmény vasútállomás

Zelemér, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)

Hajdúszentgyörgyi bejárati út (VOLÁN)

Debrecen, Józsa, Csonkatorony utca (DKV)

Tócóvölgy vasútállomás

Debrecen vasútállomás