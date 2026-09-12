Vonatbaleset történt, felfordult a közlekedés

Pótlóbusszal lehet utazni. Balesetezett a Tiszalökre tartó vonat.
Péntek este vonatbaleset a Tiszalök-Debrecen vasútvonalon, de a közlekedés még szombat reggelre sem állt helyre.
Erre készülj a vonatbaleset után
A szon.hu azt írja, a baleset Szorgalmatos közelében történt, egy András-kereszttel jelzett útátjáróban ütközött össze egy mezőgazdasági vontatóval a debreceni vonat.
A MÁVInform közölte, a Tiszalökről 4:56-kor Debrecenbe induló személyvonat (36629) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz megállóhelyei:
- Tiszalök vasútállomás
- Szorgalmatos, bejárati út (VOLÁN)
- Tiszavasvári, Egyházerdő (VOLÁN)
- Tiszavasvári vasútállomás
- Hajdúnánás, Tedej (VOLÁN)
- Hajdúnánás-Vásártér vasúti megállóhely
- Hajdúnánás vasútállomás
- Hajdúdorog vasútállomás
- Hajdúvidi elágazás (VOLÁN)
- Hajdúböszörmény vasútállomás
- Zelemér, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Hajdúszentgyörgyi bejárati út (VOLÁN)
- Debrecen, Józsa, Csonkatorony utca (DKV)
- Tócóvölgy vasútállomás
- Debrecen vasútállomás
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